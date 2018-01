Una abuela necesita una silla de ruedas

PERICO (Corresponsal). Desde hace tiempo, la abuela Tomasa es una mujer que sufre necesidades básicas, es que la vida es muy dura para aquellos que menos tienen. En este caso se trata de una persona mayor que no puede caminar, además en una oportunidad que se hacía atender en el hospital, sufrió un accidente al enredarse su cabello con un cable y eso le provocó una descarga eléctrica, provocándole una sordera en el oído derecho.

La abuela posee un entorno familiar compuesto por su marido que también es un adulto mayor, un hijo discapacitado, una nuera y un nieto. Todos viven en una precaria vivienda del barrio Luján casi a orillas del río Perico. Si bien el Gobierno provincial le construye una pequeña pieza y un baño, esta familia vive en la más triste pobreza, pues dicen cobrar la jubilación pero evidentemente el dinero no les alcanza.

Cuenta la abuela Tomasa que en oportunidad que estaba en el hospital curándose de una neumonía, "resulta que me dice la enfermera córrase un poquito y yo no me di cuenta de que ahí estaba la zapatilla de la luz, con mi cabeza toque la madera del enchufe y me agarró la corriente y entonces sentí un solo ruidaje, y esto le cuento al médico pero él me respondió que con los antibióticos que me recetaba ya iba a estar bien pero resulta que quedé sorda, igual ya pasó el tiempo y quedé así nomás".

Por si fuera poco, los abuelos también fueron víctimas del cuento del tío, es decir también fueron engañados para robarles la única garrafa que tenían ellos. Durante una mañana de algunos meses a tras, alguien paso avisando por su casa que debían sacar su garrafa a la vereda para que el camión con la garrafa social les dejara un envase con gas. Resulta que paso el camión se robó su garrafa y nunca le dejaron otra con gas.

María Fernández, vecina periqueña, dijo que "hay que ayudar a la familia González, invito a todos a acercarse al domicilio y ver su realidad, por ejemplo, si alguien quiere ser solidario la abuela necesita dos rueditas para el carro en el que se desplaza, lo que usa para movilizarse puede ser mejor por el lugar que es calle de tierra y su domicilio también porque no tiene piso, y este carrito tiene ruedas grandes, lo que permite un mejor desplazamiento por las piedras".

Las personas que quieran ayudar, deben acudir al barrio Luján a dos cuadras del polideportivo de la Tupac, toda colaboración es bienvenida por que las penas compartidas pueden ser menos pena.

La familia necesita todo tipo de elementos que les permita mejorar su calidad de vida.

Los interesados en colaborar pueden acercarse hasta el domicilio de los abuelos.

