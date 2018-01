Zapla pone la cabeza sólo en la reválida

Lamentablemente Zapla se quedó en el camino en la Copa Argentina, no obstante, el plantel dirigido por Horacio Zingariello sabe que la "revancha" de este mal trago ante los tucumanos la tendrá en el torneo Federal A en donde muy pronto disputará la reválida. Esta instancia consistirá de diez partidos en los que el "merengue" deberá ratificar su plaza en la tercera división del fútbol nacional y a partir de eso seguir avanzando fases en el actual certamen.

"Seguir trabajando", dijo Cartello al finalizar el duelo futbolístico ante el "expreso verde" de Tucumán, siendo consciente de que el equipo palpaleño debe mejorar en muchas cuestiones de juego. Además el exCamioneros de Salta manifestó. "Ahora a pensar en el campeonato que tenemos diez finales por delante", teniendo en cuenta que el "merengue" será parte de la fase reválida.

"Ya está, ya quedamos afuera de la copa, ahora viene lo que es más importante que es el torneo Federal A donde tenemos que empezar a crecer de a poquito", sostuvo Villanueva, uno de los referentes del plantel de Altos Hornos Zapla, haciendo clara referencia a que deben dar vuelta la página y a que la prioridad es el certamen de ascenso.

Justamente en el torneo afista como mencionábamos anteriormente los palpaleños jugarán una nueva instancia que se llevará a cabo con los veintitrés clubes que no clasificaron a la Segunda Fase, se agruparán en cuatro zonas manteniéndose la misma agrupación de clubes de la Primera Fase.

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta, iniciando con puntaje cero (0) todos los participantes.

Clasificarán a la Segunda Etapa el primero de cada zona, total de 4 clubes.

Si alguno de los clubes que ocupen la 1§ posición al finalizar esta etapa en cada una de las zonas, se encontrase comprendido en el régimen de descenso no podrá participar de la Segunda Etapa.

De producirse esta situación la o las posiciones serán ocupadas por los clubes que ocupen las ubicaciones siguientes en su respectiva zona en forma correlativa de esta etapa.

La primera fecha que se disputará el 4 de febrero tendrá estos cruces en la zona D donde se aloja Zapla: Mandiyú vs. Altos Hornos Zapla; Juventud Antoniana vs. Guaraní Antonio Franco y San Jorge vs. Sportivo Patria de Formosa. Zapla sueña con sortear exitosamente esta fase del certamen. (Diego Suarez)