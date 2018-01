Mirá el videoclip de "For You", la canción de "Cincuenta Sombras Liberadas"

Cada vez falta menos para el estreno de "Cincuenta Sombras Liberadas", la tercera y última película de la saga que conquistó a millones de personas alrededor del mundo, "Cincuenta Sombras de Grey".

El último tomo de la historia de Anastasia y Christian llegará a los cines argentinos el 14 de febrero de este año. Pero, para hacer la espera más placentera, desde los estudios de Hollywood fueron liberando algunas escenas, imágenes y el tan esperado trailer de la película, que calmaron un poco las ansías de los fanáticos.

Ahora, a menos de un mes del estreno, podemos ver el videoclip de For You, la canción que podremos escuchar durante la película, en la voz del ex One Direction Liam Payne y Rita Ora, quien también actúa en las películas en el papel de Mia Grey.