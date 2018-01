Ediles radicales piden derogar reforma tributaria

PERICO (Corresponsal). Los concejales de esta ciudad volvieron a trabajar; entre los temas a tratar, se encontraban los reclamos de vecinos que son los aumentos generados por la reforma tributaria, recientemente aprobada. Mientras que el sector radical quiere derogar la reforma tributaria, para el sector de los concejales de Ficoseco la ordenanza tributaria no sufría modificaciones desde hace 4 años por lo que era necesaria su actualización.

La concejal radical María José Pintos dijo que "en las sesiones que se vienen realizando se evidencia que haciendo uso de la mayoría aprueban sobre tablas todo lo que quieren, porque este grupo del concejal Cardozo que antes se mostraba como opositor ahora forma parte del oficialismo porque conforman ahora los 6 votos de 8 concejales que somos, lo cual les permite a estos dos sectores, ahora unidos, poder aprobar lo que acuerdan, por ejemplo la tributaria, la organización de los corsos, el llamado a licitación del transporte público que de manera apresurada se aprobó a libro cerrado, sin consultar no solamente al bloque radical sino al pueblo mismo, aprueban todo".

Por último, Pintos manifestó que "estuvimos reuniéndonos con vecinos que reclaman la aprobación de la reforma tributaria, porque hay aumentos de hasta un 600% en algunos rubros y en algunas áreas. Incluso se ha incurrido en discriminación, por ejemplo, en la feria minorista hay incrementos en el rubro electrónico que representa un incremento del 300% a diferencia de la suba que implementaron para otro rubro como la venta de ropa, calzados. Sin poder justificarlos bajo qué parámetros se puede decir que el rubro electrónico gana más o debe pagar más que otro rubro y esto es algo totalmente contrario a lo que implementa el gobierno nacional donde hay un fomento a lo electrónico y demás. Otro impuesto que genero impacto por el aumento es en la recolección de residuos, donde hubo un aumento del 200 y 300%".

Rechazan la derogación

Por su parte, el edil Walter Cardozo sostuvo "también atendemos los reclamos, la gente de El Remate que reclaman con justa razón porque se les cobró por encima del valor fijado dentro de la ordenanza, y eso fue un error de la Dirección de Rentas de la municipalidad. Por otro lado el reclamo de la tasa por recolección de residuos a quien se ha clasificado por categorías y servicios brindados el cobro, por ejemplo en la zona centro se realizan 12 barridos y 12 recolecciónes de residuos por semana, mientras que en los barrios periféricos se realiza 12 recolecciones por mes, entonces hay una diferencia y antes pagaban una cifra igual, entonces se modificó eso ahora de acuerdo al servicio se paga el importe correspondiente. Aquí también hubo errores del municipio los que ahora se van a corregir".

Finalmente Cardozo dijo que "la ordenanza tributaria no sufría modificaciones desde el año 2014 por lo que era necesario adecuarla a este tiempo donde los costos son otros, no obstante se hizo análisis de los casos especiales donde hubo incrementos del 45%, en otros 50 y en los casinos fuimos rígidos porque es un mal que perjudica a los ciudadanos entonces se tomó otro parámetro". Con respecto a la derogación de la reforma que están pidiendo los radicales, "no la comparto porque hemos tenido el suficiente tiempo para debatir la reforma; la concejal Pintos no tiene autoridad moral para hablar de impuestos", concluyó el edil.