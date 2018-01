La Justicia clausuró una residencia para mayores de la ciudad bonaerense de Temperley que funcionaba a pesar de haber sido clausurada en 2014 y notificó a sus responsables por una acusación de "maltratos", mientras familiares denunciaron ayer que las personas alojadas allí sufrían castigos y falta de asistencia.

Sin embargo, en el operativo a cargo de efectivos de la DDI Lanús-

Avellaneda en la residencia, ubicada en la calle Cangallo 2041 de Temperley, se corroboró la presencia de 19 ancianos que estaban golpeados, lastimados, bajos de peso y sin aseo, en un edificio con falta de mantenimiento e higiene general, según indicaron fuentes policiales.

Participó en el operativo junto a la policía, personal del Instituto Municipal de Discapacitados y Adultos Mayores (Imdiam) de Lomas de Zamora para la asistencia de los adultos mayores y su traslado a hogares de abrigo. En tanto, familiares de las personas alojadas en la residencia se acercaron al lugar para denunciar reiterados maltratos por parte de los empleados de la residencia. "A mi hermana la tenían encerrada en una pieza, la vi atada de pies y manos, con un golpe en la cabeza", declaró a la prensa Raúl Azcueta, familiar de una mujer internada que confirmó que a raíz de ese episodio realizó una denuncia. El hombre aseguró que "todas tenían hambre y sed. Los empleados con mala cara le traían un vaso de agua" y denunció que su hermana "tenía miedo y pedía salir" del hogar.

Catalina Alonso, quién se presentó como dueña de la residencia, se defendió de las acusaciones en diálogo con los periodistas y aseguró que "está habilitado desde hace muchos años", aunque confirmó que "todos los adultos serán trasladados al Pami". Por su parte, un joven que dijo ser el hijo de Alonso, Alejandro Airas, aseguró desde el interior de la vivienda y sin mostrar su rostro que en el hogar trabajaba un médico y dos enfermeras, y minutos después una mujer que se identificó como Sonia Carrizo dijo trabajar allí y negó que hubiera maltrato de los adultos mayores.

Pami negó vínculos

La obra social de jubilados Pami informó que la residencia para mayores clausurada en Temperley, Lomas de Zamora, a raíz de una denuncia por maltratos físicos, no es prestadora ni mantiene ningún tipo de relación contractual con esa entidad. "El 'Hogar Charly' no es prestador de esta obra social y 9 de los 10 pacientes que quedaban internados al día de hoy son afiliados de esta institución pero no fueron derivados por orden de esta obra social", aseguró el Pami en un comunicado.