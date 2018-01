Salvó su vida gracias a que se activó el "airbag"

Un hombre de 53 años impactó violentamente contra el guardarraíl de la ruta y gracias al sistema de seguridad no sufrió heridas.

Un hombre salvó su vida gracias a que se activó el sistema de airbag de su vehículo y llevaba puesto el cinturón de seguridad, luego de impactar contra un guardarraíl.

El hecho tuvo lugar ayer en horas de la mañana en un tramo de la ruta nacional N§ 9 a la altura del barrio Los Molinos de nuestra ciudad.

Según información de fuentes policiales, el hombre de 53 años que circulaba en el carril que salía de la ciudad, perdió el control de su vehículo marca Chevrolet Corsa de color de gris e impactó de forma violenta contra uno de los guardarraíles de la ruta nacional.

La parte delantera del vehículo quedó reducida a un montón de hierros y quedó en posición contraria a la que circulaba.

De inmediato los efectivos de la Seccional 49 del barrio Los Huaicos se hicieron presentes en el lugar y dieron inmediata intervención al personal del Same, quien trasladó al hombre a la sala de observaciones del hospital "Pablo Soria", donde quedó alojado pero de forma preventiva.

Según los datos que aportaron los efectivos del Departamento de Criminalística, el hombre salvó su vida de manera providencial, ya que iba a una velocidad que ya no podía controlar el vehículo, sumado a que la ruta estaba mojada por las intensas lluvias que se registraron, si no se hubieran activado los aribags y si el hombre no llevaba el cinturón de seguridad puesto, era muy probable que sufriera un impacto con heridas graves. Las circunstancias en que se generó el siniestro vial, todavía sigue materia de investigación por parte de los peritos de la Policía de la provincia, pero los primeros datos que arrojaron las fuentes, daban cuenta que el siniestro se dio luego de una brusca maniobra que practicara el conductor, que viajaba solo al momento del impacto que destruyó el separador de metal.