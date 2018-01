Gimnasia ensayó con la mente puesta en Almagro

Gimnasia entra en la recta final de los trabajos pensando en el inicio de la segunda parte de la B Nacional. Ayer el plantel realizó un nuevo ensayo de fútbol formal en "Papel NOA".

Otra vez, Martín Astudillo armó tres equipos mixados entre titulares, suplentes y juveniles, aunque para el DT "albiceleste" cualquiera está en condiciones de ser de la partida ante Almagro el próximo sábado. Entonces se observaron jugadores desparramados.

Un equipo alistó a Petrich; Fernández, Matricardi, Nazario, Madelon, Morales, Nicolaiesky, Buono, Distefano, Córdoba, Virreyra. Pero los que se impusieron en los dos duelos fueron Burrai; Ferreyra, Manchot, Zambrano, Casarino, Prichoda, Frezzotti, Auzqui, Salces, Serrano, Blanco.

Alexis Blanco estuvo fino para definir e infló dos veces las mallas.

En cuanto a los lesionados, a Sufi se le sumó Juan Arraya, el delantero se movió diferenciado, sin embargo lo positivo fue ver en acción a Sebastián Sánchez, el defensor con el alta médica se movió normal.

Si bien se espera un amistoso más, finalmente el "lobo" no lo va a concretar, ya que tiene la semana diagramada de trabajos hasta el próximo sábado.

Hoy el plantel tendrá descanso y recién mañana por la mañana retomará los trabajos. No habrá doble turno, el martes será nuevamente por la mañana, el miércoles la práctica de fútbol será por la tarde en el estadio "23 de Agosto" mientras que el jueves cierran en "Papel NOA" en horario matutino, el viernes por la mañana viajarán vía aérea rumbo a Buenos Aires.

En tanto, es uno de los juveniles que sumó minutos de juego en las últimas temporadas y en esta segunda parte espera poder darle lo mejor al "lobo" y poder afianzarse. "Espero tener más continuidad para poder dar el salto de calidad y seguir afianzándome en el equipo", expresó Ulises Virreyra.

El jugador surgido en la cantera "albiceleste" sueña con un buen arranque: "la verdad que tenemos que tener un buen arranque en la segunda parte del torneo, para confianza del grupo y sobre todo para clasificar a la Copa Argentina que es muy importante", opinó. Virreyra sabe que para ganarse un lugar entre los titulares es una lucha diaria "con la pretemporada estamos todos muy bien, estamos todos parejos así que cualquiera puede ser titular", y agregó "Como dije antes, ojalá pueda tener la oportunidad de tener más minutos en cancha y poder seguir afianzándome en el equipo".

El jugador "lobo" destacó que aún falta crecer y ser más maduro "capaz que la confianza en los entrenamientos, eso después depende del técnico si te pone o no". Consultado a Virreyra si se siente mejor como delantero o volante, el longo juvenil dijo: "Me siento más cómodo por afuera, pero uno debe hacer lo que el técnico me pide, tratar de hacer lo mejor, por afuera me siento bien, es por donde tuve las chances de hacer goles", reconoció.