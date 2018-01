Xuxa le canta a su mamá, que tiene Parkinson, y conmueve a todos

Xuxa fue una de las animadores infantiles más importantes de todos los tiempos, dueña de un carisma y una personalidad extraordinarios. Por eso, su figura genera cariño en muchos de sus fanáticos, que no le pierden pisada.

Como en este caso, en el que Xuxa compartió un dulce video junto a su mamá, Aldinha, que acaba de cumplir 81 años. La mujer tiene Mal de Parkinson y su hija decidió homenajearla cantándole al oído, mientras la tenía entre sus brazos.

“En su cumpleaños, pude hacer lo que ella siempre hizo para nosotros: aferrarla y cantar. Te amo mi Aldinha”, escribió Xuxa en las redes sociales, y terminó conmoviendo absolutamente a todos.

Ni Xuxa ni su mamá pudieron ocultar su visible emoción. “Mi Aldinha hoy cumple 81 años. Hace unos años que no puede besarnos o abrazarnos más. Hace unos años que mi guerrera está haciendo de todo para quedarse con nosotros… hace unos años que me pregunto por qué sufre tanto, ya que le dio amor a todo quien la conoció… hace unos años que me pregunto ¿qué hice para merecer la mejor madre del mundo?

Hace unos años que pido por un milagro. Te amo y, si pudiera, daría algunos años de mi vida por verte sin dolor, hablando, abrazando… cantando Un Pequeño Grano de Arena”, agregó Xuxa en sus posteos.