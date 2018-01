"El sistema democrático es un método de entusiasmos y desengaño"

-¿Cómo definiría a la democracia?

-Democracia es un término muy equívoco, uno puedo interpretarlo de diferentes formas. De hecho en el socialismo del siglo XXI se llamaba democrático y la Unión Soviética se consideraba también una república. Lo que creo es que esta discusión que puede ser doctrinaria de lo que es la democracia, está terminada con la sanción de la Carta Democrática Interamericana de la OEA (Organización de los Estados Americanos), donde todos los países acordaron en el año 2001 que los gobiernos de América deben promover la democracia representativa y cuyos elementos esenciales son la separación de los poderes, la independencia del Poder Judicial, las elecciones transparentes y sobre todo la libertad de expresión. Con lo cual, fuera de cualquier discusión teórica, tenemos un convenio que es la Carta Democrática Interamericana firmada por todos los países de América donde reconoce como elementos esenciales de la democracia a estos que nombré. En consecuencia, si no lo reconocen o como pasó en Venezuela, estas instituciones no están vigencia, no es una democracia.

Entonces, se produjo una separación entre los países del socialismo del siglo XXI que juraban este tipo de democracia y el resto, son los que la respetan. Y no es un problema de derecha o izquierda porque hay gobiernos de izquierda que representan las instituciones como es el caso de Uruguay y Chile; y gobierno que no importa de dónde sean, no respetan las instituciones.

-¿Cómo ve la democracia en Argentina?

-No la veo bien. La veo como que está avanzando a pesar de las dificultades que hemos tenido últimamente y creo que la gente está más consiente, pero el argentino es una persona que declama que quiere la democracia pero cuando funciona, no confía en las instituciones, en los líderes políticos, en el Poder Judicial y esa es una valla muy grande para imponer la democracia en cualquier lugar y mucho más en Argentina.

-Comparado con el resto de los países, si tendría que ubicar a Argentina en un puesto, ¿en qué lugar la ubicaría en relación al respeto por la democracia?

-Es difícil contestar eso porque las circunstancias son muy distintas. Primero, hay una caída de la democracia en el mundo y un vuelco hacia gobiernos autoritarios. América Latina está saliendo de ese proceso, va un poco a contramano de lo que pasa en el resto del mundo.

El socialismo del siglo XXI que fue una manifestación populista y autoritaria de la democracia, está en retirada totalmente. Venezuela, que era uno de sus bastiones, ya ni siquiera se puede llamar una democracia autoritaria sino que es una dictadura completa. Ecuador está volcándose otra vez hacia el centro, hacia un sistema institucional más sólido del que tenía, y quedan Bolivia y Nicaragua, todavía con procesos en retirada porque evidentemente ha demostrado que tampoco ese sistema da resultados.

El tema de Argentina, lo difícil de analizar es que el país creía que ya había superado esta circunstancia, culturalmente era otro país, era un país exitoso y hemos retrocedido, con lo cual creo que este retroceso sería inexplicable.

-¿A qué se debe esta falta de creencia que hay hacia la democracia?

-En el mundo la gente se acostumbró a que el Estado fuera el que tenía que resolver todos los problemas y le exige mucho más de lo que está en condiciones de dar. Esto pasa en Europa, en Estados Unidos con Trump. Entonces creo que hay una impaciencia por los logros de la democracia que no puede dar todo lo que la gente espera y la gente cree que hay un ente que es el Estado, que tiene que resolverle todos los problemas y eso no es posible.

-Los políticos o la política, ¿tienen alguna responsabilidad en esta falta de confianza?

-Quiero ser cuidadoso con esto porque es esencial a la democracia la existencia de los políticos, de bienes y partidos políticos, pero lo que creo que pasa es que el sistema electoral, tal como se presenta, y esto es una crítica de los chinos al sistema democrático que dicen que no sirve porque no permite que ganen los mejores. Es decir, no hay ninguna garantía de que ganen los mejores y cualquiera puede acceder al poder, como es el caso de Trump que es un hombre que no tiene formación, de hecho ha mostrado que tiene dificultades muy serias para manejar la administración más importante del mundo y que este sistema electoral, donde no se debaten ideas sino sencillamente ganar las elecciones a como de lugar, a donde intentan tratar de decir lo que la gente quiere escuchar y no las que creen que deben hacer, es un sistema que funciona mal y debemos hacer un gran esfuerzo para que funcione mejor.

-En este sentido, ¿cuál sería la alternativa de sistema electoral?

-Creo que lo que hay que hacer en todo el mundo es elevar el nivel de debate. En lugar que el debate sea como hemos visto en función de las personas, de los slogans y no ideas, la democracia tiene un serio problema. Si nosotros pudiéramos elevar el debate, discutir las cosas que tenemos que discutir, terminaría la grieta, tendríamos un debate mucho más rico e interesante y podríamos orientarnos mejor.

-¿Cómo analiza al gobierno actual?

-Creo que es imposible ver el gobierno actual sin considerar de dónde venimos y lo que este gobierno ha conseguido con el cambio que tuvimos. Creo que ese paso fue enorme y también el gobierno se encuentra con que hay fallas en el sistema democrático que a veces el gobierno aprovecha. Es el caso de Feid en la última decisión que han tomado, es un caso típico donde se ajustó la aplicación de la ley al máximo con una picardía y desprolijidad, y ese tipo de cosas en el fondo, si bien solucionan o plantean un tema del momento, a largo plazo no ayudan para nada.

El sistema democrático lo que plantea como una buena solución es una alternativa. Yo diría que el sistema democrático es un método de entusiasmos y desengaños. Votamos a alguien, nos entusiasmamos con lo que esa persona va a hacer y al cabo del tiempo, cuando no puede cumplir lo que dice, tenemos la posibilidad de sacarlo y nombrar a otro. Esa es la ventaja que tiene la democracia, toda persona está por cuatro años y cumplido ese tiempo, podemos cambiar si creemos que no ha cumplido. Y yo pienso que eso es lo que tenemos que hacer funcionar y ajustar todas las políticas cada vez que hay elecciones, si es que tuviéramos elecciones donde discutiríamos la salud, la educación, entre otros temas y no cosas coyunturales y que siempre terminan en slogan y nunca con una idea a fondo.

-La gente se olvida del poder que tiene a la hora de elegir a sus representantes, ¿usted qué le diría a la gente en este sentido?

-Primero que se interese en la política. Hay un gran desinterés en la política y creo que es una de las cosas que afecta a la democracia. Interesar no significa que actúe en política sino que se compenetre de los datos, de la situación, exija un nivel de debate acorde con la realidad y no con una mera campaña electoral. Si la gente se interesara en esto, considero que la cosa mejoraría mucho.

En el mundo está ocurriendo que a los jóvenes no les interesa la política y creo que ese es un gran problema de la democracia. Peor aún, a la gente en general no le interesa, ni siquiera para votar se informa que se está votando, por qué motivo y vota por slogans o ideologías y eso es fatal para la democracia.

Hay un libro de un escritor que planteaba cómo piensa el votante, y el votante está muy alejado en la medida en que cree que su voto no significa un cambio, que no es importante, pero yo creo que hay que volver a poner el acento en que ese voto significa algo y que tiene mucho para exigir que las cosas son justas. Esto es algo a largo plazo y la única solución a corto plazo es que el gobierno muestre que aunque las cosas no le guste, respeta las instituciones.