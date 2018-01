2017 fue el año con menos matrimonios de la última década

Una tradicional creencia afirma que "En martes 13: no te cases, ni te embarques", pero hoy pareciera que ese singular dicho se prolongó a lo largo y ancho del calendario por cuanto cada vez son más quienes se muestran reticentes a dar el Sí!. Es que, si bien el hecho de contraer matrimonio suele ser una decisión difícil para las parejas, pareciera serlo cada vez más y esto se traduce en una notable merma en la cantidad de uniones civiles, especialmente en los últimos tres años.

Innumerables motivos podrían justificar en una pareja la decisión de evitar el casamiento, como así también otro manojo de razones los impulsan a aceptar el desafío de acceder a esta forma de vida que formaliza la unión de dos personas, sin embargo parecen ser más fuertes los "contra" que los "pro" en relación al matrimonio, por cuanto la tendencia muestra cada vez un menor interés en casarse.

Así lo demuestran las estadísticas. Según datos aportados por el Registro Civil y Capacidad de las Personas, en Jujuy ha habido una merma en la cantidad de matrimonios, especialmente en los últimos años, donde la disminución es más notable. En la última década, en general, la cantidad de matrimonios contraídos en la provincia se mantuvo estable con un promedio que ronda los 2000 casamientos anuales.

Lo cierto es que la tendencia, especialmente en los últimos tres años, marca una merma del 25% en la cantidad de matrimonios contraídos por año. El 2015 cerró con un total de 1508 matrimonios, 2016 con 1610 y el año pasado solo hubo un total de 1441 casamientos, 900 menos que lo que se registró en 2011 que fue, en los últimos diez años, el año con mayor cantidad de uniones civiles.

Haciendo una comparación se deduce que 2017 fue el año con la menor cantidad de matrimonios de la última década, una cifra no menor y que da cuenta de una considerable disminución de las parejas que optan por dar el "Sí".

Si bien las cifras son datos duros, hablan de una clara realidad que atraviesa la sociedad e incluso de un desgaste de la figura del matrimonio como institución, por cuanto no solo es una opción cada vez menos contemplada por las parejas, si no que en muchos casos quienes acceden al matrimonio, no suelen hacerlo "para toda la vida" si no más bien por unos pocos años, concluyendo en una separación o un divorcio.

La cuarta parte de los enlaces termina en un divorcio

Para mucha gente casarse es una decisión para toda la vida y cuando desean hacerlo, esperan poder pasar juntos toda su existencia. Muy pocos piensan que el matrimonio es un ejercicio de corto tiempo, sin embargo en la práctica, es lo que muchas veces sucede.

Es que, al parecer, el divorcio es una alternativa siempre latente, y la solución al momento de generarse una ruptura en el matrimonio, por cuanto legalmente es la herramienta con la que se da por concluida una unión civil.

En la provincia, según datos vertidos por el Registro Civil de Jujuy, se calcula que el 25% de los matrimonio concluye en un divorcio, lo que no quita que el número de separaciones sea aún mayor.

Si bien el promedio de divorcios anuales se ha mantenido estable durante los últimos diez años, en algunos momentos hubo ciertas fluctuaciones. En Jujuy el promedio ronda los 500 divorcios anuales, sin embargo en los últimos años las cifras fueron en ascenso.

2016 fue el año con mayor cantidad de divorcios de la última década, con un total de 774 trámites, le sigue 2015 con 698, en tanto que el año pasado cerró con un total de 554 divorcios.

Un tramite mas sencillo

Al parecer esta es una opción cada vez más contemplada por las parejas. Es que si bien, muchos se quedan solamente con una separación, muchos otros deciden avanzar de manera legal en la disolución del matrimonio y acceder a hacerlo de manera legal, con todo lo que ello implica.

Y probablemente en esto también tengan que ver las disposiciones volcadas en el nuevo Código Civil que rige en el país desde 2015. Es que a partir de su modificación, se contemplaron ciertas ventajas a la hora de tramitar un divorcio que antes, solían ser más engorrosas.

Las nuevas disposiciones para divorciarse implican un trámite más rápido, más económico y menos conflictivo. Ahora no es requisito que ambos cónyuges estén de acuerdo ya que basta con la decisión expresa de uno de ellos, además no es necesario probar las causales del divorcio ni aclarar motivos, tampoco es necesario que transcurra un plazo mínimo desde la celebración del matrimonio y se estima que la demora de este proceso es entre 1 y 3 meses.

Unión convivencial como alternativa

A partir del surgimiento del nuevo Código Civil, se incorporó en el país la figura de las Uniones Convivenciales, a través de las cuales los concubinos pueden registrar su convivencia alcanzado algunos beneficios similares a las del matrimonio.

Se trata de una herramienta que viene a reemplazar al concubinato o la convivencia de hecho, a través de la cual los concubinos alcanzan ciertos beneficios vinculados a la cobertura de las obras sociales, el derecho a la vivienda, entre otras cuestiones que permiten a la pareja brindarse una mayor protección social.

Aquellas parejas que se registren bajo esta modalidad se deben asistencia durante la convivencia, además obliga a ambos convivientes a contribuir con los gastos domésticos del hogar; cada uno de ellos son solidariamente responsables por las deudas contraídas por uno de ellos con terceros para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos; si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el consentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables y también se prevé que el cónyuge debe cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro.

Desde su creación en 2015 hasta la fecha ha habido un notable incremento de uniones convivenciales en la provincia.

En 2015 solo se registraron 37, en 2016, 469 y el año pasado la cifra marco un importante ascenso a un total de 577.

Si bien esta opción dista mucho de un matrimonio, en algunos casos ha sido bien vista por algunas parejas teniendo en cuenta los beneficios y obligaciones que implica para los cónyuges. De hecho en 2017, de las 2018 parejas que decidieron formalizar legalmente su relación, el 28,6% escogió la unión convivencial, mientras que el 71, 4% lo hizo a través del matrimonio.

Claramente el casamiento sigue siendo la opción más demandada, sin embargo las uniones convivenciales de a poco van tomando mayor fuerza, probablemente porque demanda un menor compromiso ante la ley, beneficios similares a los del matrimonio (por ejemplo a la hora de acceder a una vivienda) y su disolución es mucho más sencilla que un divorcio.

Cese de la unión

Cabe mencionar que la unión convivencial cesa cuando un integrante de la pareja o ambos lo deciden, trámite que se debe simplemente comunicar en el Registro Civil.

En estos casos si una de las partes al momento del cese quedara en situación delicada, es decir, que no pueda sustentar su alimentación, o su necesidad de vivienda, la otra parte está obligada a cubrir esas necesidades durante dos años.