Entregan los premios Grammy

El rapero Jay-Z, con ocho nominaciones; Kendrick Lamar, con siete; y Bruno Mars, con seis, aparecen como los principales candidatos en la 60° edición de los premios Grammy, que se llevarán a cabo hoy, en el mítico estadio Madison Square Garden, de Nueva York, y que podrá seguirse televisivamente en Argentina a través de la señal TNT.

En la Argentina, la ceremonia de la 60° edición de los premios Grammy podrá verse desde las 21.30 por los canales TNT y TNT Series.

Los tres artistas, junto a Childish Gambino, competirán en los preciados rubros disco del año y grabación del año, en tanto que Jay-Z y Bruno Mars tambiÚn se anotaron en la puja por la canción del año, por "4:44" y "That´s what I like", respectivamente.

JAY-Z/ EL RAPERO CUENTA CON OCHO NOMINACIONES.

Este último rubro también presentará a "Despacito", uno de los grandes hits del año, de Luis Fonsi, Daddy Yankee y la colaboración de Justin Bieber, que además se anotó en la competición por grabación del año y mejor dúo pop o performance vocal.

En tanto, la pianista Martha Argerich es la única artista argentina que competirá en esta edición, en la categoría mejor música de cámara o pequeños ensambles, con su disco "Martha Argerich & Friends: Live from Lugano 2016".

Esta nueva edición tambiÚn podría llegar a contar con alguna premiación póstuma, por ejemplo en el caso del rubro mejor performance de rock, en donde están anotados los fallecidos Leonard Cohen con "You want it darker" y Chris Cornell con "The promise", quien compiten contra "Run" de Foo Fighters, "No good" de Kaleo y "Go to war" de Nothing More. También podría ocurrir en el caso de Gregg Allman, quien aparece en el rubro mejor disco de música americana y mejor canción de raíz americana, con "Southern Blood" y "My only true friend", respectivamente.

En cuanto a figuras históricas, The Rolling Stones dirá presente con su disco de clásicos del blues "Blue & Lonesome", que participa en el rubro mejor disco de blues tradicional; en tanto que Elton John será homenajeado con un premio honorífico, junto a su letrista Bernie Taupin; y Bob Dylan competirá con "Triplicate" como mejor disco vocal de pop tradicional.

Los candidatos en las categorías más relevantes son Childish Gambino por "Redbone", Jaz-Z por "The Story of O.J.", Kendrick Lamar por "Humble"; Bruno Mars por "24K Magic" y Luis Fonsi & Daddy Yankee por "Despacito", en grabación del año.

BRUNO MARS/ EL ARTISTA APARECE COMO UNO DE LOS GRANDES FAVORITOS .

Entre los discos del año figuran "Awaken, My Love!" de Childish Gambino, "4:44" de Jay-Z, "Damn" de Kendrick Lamar, "24K Magic" de Bruno Mars y "Melodrama" de Lorde. El rubro canción del año presenta a los mencionados Jay-Z, Bruno Mars y Luis Fonsi & Daddy Yankee; además de "Issues" de Julia Michaels y "1-800-273-8255" de Logic junto a Alessia Cara & Khalid.

En tanto, Coldplay con "Kaleidoscope EP", Lana del Rey con "Lust for life", Imagine Dragons con "Evolve", Kesha con "Rainbow", Lady Gaga con "Joanne" y Ed Sheeran con "Divide" pujarán por la estatuilla al mejor álbum pop vocal.

En los rubros latinos, para mejor álbum de rock, música urbana o alternativa compiten Residente con su disco homónimo, Bomba EstÚreo con "Ayo", Jorge Drexler con "Salvavidas de hielo", Los Amigos Invisibles con "El Paradise" y C4 Trío & Desorden Público con "Pa´ Fuera".

Entre los mejores discos latinos de música pop se anotan Alex Cuba con "Lo único constante", Juanes con "Mis planes son amarte", La Santa Cecilia con "Amar y vivir en vivo desde la Ciudad de MÚxico 2017", Natalia Lafourcade con "Musas" y Shakira con "El dorado".

La ceremonia de esta 60° edición contará con números musicales a cargo de Childish Gambino, Lady Gaga, Elton John, U2, Luis Fonsi & Daddy Yankee y Bruno Mars, entre otros, mientras que el cierre correrá por cuenta de Patti LuPone, quien interpretará "Don´t cry for me, Argentina" entre otras canciones para homenajear a los autores de musicales Andrew Lloyd Webber y Leonard Berard.

El presentador de esta gala será por segunda vez consecutiva James Corden, humorista inglés conocido mundialmente por sus "Carpool Karaoke", unos videos virales en donde se lo ve viajando en auto con figuras de la música con quienes canta alguna composición popular que suena en los parlantes.

La primera entrega de estos tradicionales premios, que se otorgan por votación y no por ventas o popularidad como ocurre en otros casos, se celebró en 1959 y, desde entonces, prácticamente todos los grandes artistas de la historia de la música fueron galardonados.

Sin embargo, hay excepciones como el caso de Queen, Led Zeppelin y Depeche Mode que nunca ganaron un premio Grammy; y curiosidades como ocurre con Elvis Presley que nunca alzó estatuillas en categorías relacionadas con el rock, aunque sí lo hizo por grabaciones de música Gospel.

En el caso extremo, entre los más premiados aparecen Stevie Wonder con 28, The Beatles con 27, U2 con 22, Beyoncé también con 22, el productor Quincy Jones con 27 y Pat Metheny con 20.

Por su parte, Michael Jackson ostenta el récord de mayor estatuillas en una misma noche cuando en 1984 llegó a la cúspide de su fama con su disco "Thriller".