Nuevo alerta: para esta noche se espera una fuerte tormenta

Después de un día parcialmente estable y donde la lluvia dio una "tregua", las alertas volvieron a encenderse ya que -según informaron desde la Dirección Emergencias- se espera para esta noche una nueva tormenta de gran intensidad en el territorio provincial.

Los jujeños vivimos prácticamente, un verano "pasado por agua", ya que desde los últimos días del 2017 y gran parte de enero, las lluvias se mantuvieron constantes. Hecho que para ciertos meteorólogos, este fenómeno podría estar vinculado a los cambios generados por la corriente de "La Niña".

De acuerdo a informes realizados por especialistas en la materia, el promedio de precipitaciones para enero y febrero es de 150 milímetros. No obstante en lo que va del primer mes del año, ya cayeron 85 milímetros, es decir más de la mitad de lo estipulado para la temporada.

Este verano parece encaminarse a romper los promedios establecidos porque de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la alerta por tormentas fuertes o severas se mantendrá vigente para las zonas centro y oeste de Chaco, centro y oeste de Formosa, centro y este de Jujuy, centro y este de Salta y norte de Santiago del Estero

"Continuarán regenerándose lluvias y tormentas aisladas en las próximas horas sobre el área de cobertura, esperando que algunas alcancen intensidad fuerte o severa. Las mismas podrían estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos periodos, además de ocasional caída de granizo, ráfagas e importante actividad eléctrica. Las condiciones de inestabilidad se mantendrán al menos hasta el domingo 28, con mejoramientos temporarios", sostiene el informe de alertas vigentes del SMN.

Siguiendo las proyecciones meteorológicas y luego de la última lluvia que se registró el viernes, El Tribuno de Jujuy dialogó con el titular de la Dirección Provincial de Emergencias, quien confirmó que durante la noche de hoy domingo y la madrugada del lunes, podría producirse una lluvia de alrededor de 47 mm.

"Estamos esperando para el domingo a la noche, más precisamente lunes en la madrugada, una fuerte lluvia", expresó Alejandro Cooke, mencionando que las estimaciones se basan en el pronóstico norteamericano, utilizado por los pilotos de todo el mundo.

Se espera, destacó, que la mayor intensidad de la tormenta se dé alrededor de las 3 de la madrugada del 29, donde "esperamos la caída de 47 milímetros de agua, principalmente en San Salvador de Jujuy que va a ser el foco de la tormenta".

Según los datos meteorológicos, el funcionario informó que las precipitaciones iniciarán esta noche, con aproximadamente 17 milímetros de agua y se extenderán hasta la mañana del lunes, bajando a 16 milímetros.

Cooke recalcó que la Dirección a su cargo, en conjunto con los organismos que componen el Comité Operativo de Emergencias (COE), se encuentra preparada para brindar la asistencia correspondiente ante cualquier situación que lo demande.

No obstante, instó a la comunidad a tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes. "Las recomendaciones son que ya desde el domingo (por hoy) a la tarde, cierren las ventanas, dejen asegurado todo y no quede nada suelto o afuera. También que traten de no salir con autos o motos, a menos que sea sumamente necesario, traten de mantenerse en el domicilio y aquellos que saben que algún desage se desborda cuando llueve mucho, que lo destranquen y no dejen basura para evitar que se inunden los domicilios", enfatizó el director.

Finalmente recomendó hacer las "defensas" que normalmente hacen en las casas, para evitar que entre agua. "Les pedimos, que dejen todo listo y tomen las precauciones debidas porque es probable que sea un tormenta muy fuerte", afirmó.

Lo que dejó la tormenta del viernes

Una intensa lluvia azotó a la provincia el viernes último, llegando a alcanzar los 27 milímetros de agua y dejando como saldo el anegamiento de calles y rutas e, incluso, una familia evacuada.

Según detallaron desde la Dirección de Emergencias, la última tormenta no provocó daños severos, aunque sí generó algunas complicaciones por la abundante cantidad de agua que cayó.

En total fueron cuatro las familias que sufrieron el ingreso de agua a sus viviendas: en el Loteo “San Carlos” de la localidad de Lozano, también en los barrios capitalinos de Cuyaya, San Pedrito y Malvinas. De ellas, ninguna sufrió pérdidas o daños materiales, ya que el personal del COE actuó de manera inmediata tras recibir las denuncias correspondientes.

Desde la Dirección informaron que sólo se evacuó a una familia de la zona de Perico, que se asentó precariamente en el margen del río Perico, que por las precipitaciones aumentó su caudal. El grupo familiar compuesto por tres adultos, fue evacuado por el Cuartel de Bomberos de dicha ciudad y actualmente está siendo asistido por el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia.

Asimismo en Cuyaya, Bomberos de la Provincia decidió realizar un corte temporal del puente Vélez Sarsfield, ubicado entre las intersecciones de las calles Vélez Sarsfield y Santa Fe, ante un posible desborde del canal que se encuentra en el lugar.

Las precipitaciones además provocaron el anegamiento de calles y rutas, pero en su mayoría fueron restablecidas. Excepto la ruta Nº 83 que va camino a Valle Grande, que se encuentra momentáneamente cortada.

La ruta Nº 19 que va a Normenta está habilitada aunque recomiendan circular con mucha precaución por lo complejo del camino.

or su parte la ruta provincial Nº 4, al ingreso del Parque Potrero de Yala y desde el tramo que va de Yala a las Termas de Reyes, se encuentra habilitada pero sólo para camionetas y camiones, el tránsito de vehículos de pequeño porte está prohibido debido a los daños que sufrió el camino por las lluvias.