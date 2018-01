Valeria Bertuccelli ganó el premio a mejor actriz en el festival de cine independiente

Valeria Bertuccelli fue distinguida en el día de ayer como mejor actriz en el festival de Sundance que se desarrolla en Estados Unidos, en donde se premia a lo mejor del cine independiente. La actriz se consagró gracias a su papel en el largometraje que también escribió y dirigió: “La reina del miedo”, producido por Marcelo Tinelli, Rei Cine y Patagonik

Si bien no pudo participar de la ceremonia, que se realizó como todos los años en Park City, Utah, agradeció su premio a través de un video. "Estoy muy emocionada", dijo y no es para menos: el premio no solo es un gran hito en su carrera, sino una puerta para que directores de todo el mundo pongan los ojos sobre ella.