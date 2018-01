Asesinaron de un disparo a un joven jujeño

Un joven jujeño que vivía en la provincia de Córdoba fue asesinado de un disparo en el tórax luego de un hecho de robo registrado en el puesto de comida donde trabajaba.

Se trata de Héctor Fabían Bustamante (28), un joven que estaba radicado en la ciudad mediterránea y era empleado de un puesto de venta de comida ambulante ubicada sobre la avenida Colón al 1750, del barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, al lado del Registro Civil.

Según detalla el diario La Voz, la víctima fatal atendía en un puesto de choripán cuando, según relataron testigos a la Policía, un sujeto lo increpó para robarle el celular y la recaudación. Tras forcejear, el ladrón le propinó un disparo que impactó en el tórax del vendedor.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Héctor Bustamante, padre del joven asesinado y dijo que "el hecho se registró la madrugada de ayer, alrededor de las 2. Mi hijo era empleado de ese puesto. Vivía con mi otro hijo en el barrio Alberdi y esperábamos que en estos días llegaran los dos a Jujuy, porque el 5 de febrero cumpliría años".

"Según lo que vi en las noticias de Córdoba, hablan que mi hijo se resistió a un robo y sinceramente no creo que haya sido así, mucho menos tratándose de un hombre armado con una pistola. Mi hijo Leonardo no entendía nada. Me contó que lo había llamado el jefe de Héctor y le comentó sobre la situación", dijo.

Bustamante además le dijo a nuestro medio que la zona donde ocurrió el crimen es muy transitada, pero no deja de ser peligrosa. En los últimos tiempos se venían registrando distintos hechos de inseguridad.

Además se supo que el homicida se dio a la fuga y de momento no había podido ser detenido, aunque según las fuentes que fueron consultadas, con los datos que aportaron testigos, estaría identificado y se ordenó una serie de allanamientos en distintos domicilios.

Un muchacho muy querido

Héctor Bustamante era un muchacho emprendedor, muy alegre y muy querido por todos, según lo describió su padre, fue a probar suerte a Córdoba y decidió trabajar allá. "Estaba preparando todo para festejar su cumpleaños en Humahuaca antes del carnaval. Todavía sigo conmocionado por la noticia".

Según se supo, el cuerpo del joven fue trasladado desde Córdoba ayer alrededor de las 14 y se tenía previsto que entre las 2 y las 3 de esta madrugada llegue a nuestra ciudad, para que sus restos sean velados en una sala de una empresa fúnebre de la calle Arenales de la zona céntrica de nuestra ciudad.