Histórico: Najar se adjudicó ayer la Vuelta a San Juan

El jujeño Gonzalo Najar, campeón argentino, volvió a saborear las mieles del triunfo al proclamarse ayer vencedor final de la trigésimo sexta edición de la Vuelta a San Juan, al término de la séptima y última etapa, con final en la capital sanjuanina tras un recorrido de 141,3 kilómetros y en la que se impuso al sprint el italiano Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo).

En un largo sprint, emocionante y desordenado, Nizzolo le ganó la partida al argentino Maximiliano Richeze y al colombiano Álvaro Hodeg (ambos del Quick-Step Floors). El ciclista lombardo se apuntó a la fiesta que tuvo como héroe a Gonzalo Najar, que firmó el sueño de su vida. Najar, de 24 años y reciente San Francisco de Asís 2017, portador del maillot con los colores albicelestes, alzó los brazos como vencedor final en la meta del circuito de circunvalación de San Juan, donde recibió el homenaje de los sanjuaninos, orgullosos de su prueba, que desde 2017 se incluye en el calendario UCI con clasificación 2.1. El “Cóndor“ subió al podio en compañía del español Óscar Sevilla (Medellín-Inder), un ilustre veterano de 41 años, 20 de ellos como profesional, y del italiano Filippo Ganna (UAE Emirates), un joven de 21 años.

El corredor del SEP (Sindicato de Empleados Públicos de San Juan) cimentó el mayor éxito de su carrera el pasado viernes en el Alto de Colorado, donde se impuso en solitario sorprendiendo a los grandes favoritos de la carrera, entre ellos Sevilla y el polaco Rafal Majka (Bora-Hansgrohe). Fue una exhibición por sorpresa que le sirvió para terminar en San Juan con el maillot blanco. Un sprint interminable, luchado por muchos equipos. Bonifazio buscó el éxito para el Bahrain-Merida, pero el italiano se desfondó. Más hábil, Nizzolo despegó a 150 metros de la línea. Contestó Richeze, pero el “Atómico” esta vez llegó tarde.

“Gonzalo ama el ciclismo”

MÓNICA VIDAL, MADRE DE GONZALO.

No fue un domingo más en la vida de los Najar.

Todos se reunieron en la casa familiar para ver en acción a Gonzalo, el flamante campeón de la Vuelta a San Juan.

Su mamá, Mónica Vidal, gritó, festejó y lloró de felicidad cuando vio al “Cóndor” cruzar la meta. “Tengo una emoción tremenda, estoy feliz porque es el premio al esfuerzo. Gonzalo no pasó las Fiestas de Fin de Año con nosotros porque se fue a San Juan a entrenar”, recordó entre lágrimas mientras conversaba con El Tribuno de Jujuy.

También reconoció que antes de viajar, el joven pedalista de 24 años había anticipado que su objetivo era ganar esta competencia internacional. “Nos dijo que se había propuesto salir primero. Entonces, se preparó con todo para alcanzar el objetivo. Valió la pena el esfuerzo. También es cierto que el equipo que integra, el SEP sanjuanino, es fenomenal. Todos sus compañeros son parte de este logro. Es así”, afirmó convencida.

Najar, que también es campeón argentino de ruta, siempre quiso ser ciclista profesional. Y cuando decidió irse de su querido Jujuy, su familia apoyó la decisión. “Desde chiquito amó la bicicleta. En realidad, ama el ciclismo y por tal motivo respaldamos su determinación de irse. Estoy muy feliz por este presente”, dijo.

Mónica, emocionada, también comentó que desde el Cielo su marido y papá de Gonzalo estará disfrutando del título, siendo un presencia que siente en todo momento. “Ganó un jujeño, un argentino y es motivo para enorgullece”.

También reconoció que no pudo ir a Cuyo por cuestiones laborales, pero que no ve la hora de darle un abrazo y beso a su hijo. “Está en plena etapa de competencia, ahora viene la Vuelta de Mendoza y no sé cuándo vendrá. Igual, lo abrazo imaginariamente”, sostuvo.

Por último, la madre del vencedor de la carrera más importante del país agradeció a El Tribuno de Jujuy porque “siempre confiaron en Gonzalo”.

Clasificación final de la carrera

Así quedó la grilla final:

1. Gonzalo Najar (ARG/SEP de San Juan) - 21:59:06

2 Oscar Sevilla(ESP/Medellín-Inder) a 0:51

3. Filippo Ganna (ITA/UAE Emirates) a 1:11

4. Rodolfo Andrés Torres (COL/Androni-Sidermec-Bottecchia) a 1:41

5. Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) a 1:58

6. Tiesj Benoot (BEL/Lotto-Soudal) a 1:59

7. Omar Mendoza (COL/Medellín-Inder) a 2:08

8. Dayer Quintana (COL/MOVISTAR) a 2:58