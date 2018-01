Massot dijo que jamás pidió una "reconciliación" con la dictadura

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, aseguró hoy que "jamás" hizo "una apelación a la reconciliación" con los represores de la dictadura militar y dijo que sus declaraciones fueron utilizadas "políticamente".

"Hay sectores o personas que no entienden y otras que no quieren entender. Jamás hice una apelación a la reconciliación como sustituto de los pilares innegables que ha conseguido la República Argentina desde el 83 hasta la fecha, que son memoria, verdad y justicia", dijo Massot en declaraciones a radio Mitre.

Agregó que sus declaraciones "fueron utilizadas políticamente" y dejó claro que nunca habló de que "las víctimas se reconcilien con sus victimarios" sino que "la sociedad argentina se permita reconciliarse y que un conflicto del pasado no se perpetúe por generaciones casi sin continuidad de solución".

"La reconciliación o el perdón son figuras complementarias que vienen después en el tiempo de las de memoria, verdad y justicia", consignó.

En una entrevista con un diario nacional, Massot se había pronunciado en este sentido, pero fue interpretado por algunos sectores como una "convocatoria a una reconciliación" con los represores y cuestionado por organismos de Derechos Humanos.

"El desafío es superar ese capítulo con mayúscula, que implica no sólo memoria, justicia y verdad. Es también perdón", dijo Massot la semana pasada en una entrevista con Clarín, en la que citó como ejemplo lo que sucedió en Sudáfrica con el apartheid.

"Creo que con los años 70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación", había dicho.