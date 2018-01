El parque "Xibi-Xibi" se encuentra en un 70% de avance de obra

El parque lineal Xibi Xibi se encuentra en su segunda etapa de construcción y con un 70% de avance a pesar de las constantes precipitaciones de los últimos días, así lo aseguró el director de Planeamiento Urbano de la comuna capitalina, Marcos Santos.

El funcionario municipal informó que no hubo daños en las obras en ejecución, porque las lluvias se encuentran dentro de los parámetros predecibles de lo proyectado.

“En ningún momento tuvimos otra visión que no sea optimista. El volumen de agua que llovió ratifica que no se afectó en absoluto lo que es la obra”, sostuvo el director.

Sobre la cantidad de agua que podría soportar la estructura, el arquitecto indicó que no se sabe exactamente qué cantidad de agua puede correr pero que el volumen de diseño para el parque es una recurrencia de hasta 50 años.

“Está previsto que en algún momento caiga más agua, y el parque está preparado para eso”, aclaró el funcionario.

Marcos Santos detalló que en estos momentos se está concluyendo la primera etapa dedicada a las obras hidrológicas, que comprende el aseguramiento de las murallas y gaviones, y las terrazas para el parque.

En tanto la segunda etapa, que acaba de ser iniciada, contempla el equipamiento e ingresos al parque. En este sentido se está iluminando las avenidas perimetrales, accesos, caminerías y ciclovías.

Los accesos se encuentran la mayoría en ejecución, así como las plazas. Una vez concluidos, se incorporarán los gimnasios. En este marco informó el director que existe un avance de obra del 70%.

“Vamos a muy buen ritmo. La lluvia no interfiere en absoluto, seguimos con la misma hipótesis de terminar las obras en abril”, aseguró el funcionario.