Artistas apoyaron demanda de la escuela "Tito Guerra"

Decenas de músicos, actores y bailarines jujeños adhirieron al reclamo de la institución local que no quiere mudarse.Docentes y alumnos en diálogo con El Tribuno de Jujuy se mostraron en contra del traslado del establecimiento.

Más de 50 artistas de nuestro medio participaron ayer de la jornada artística llamada "Abrazo a la Tito", por medio de la cual la comunidad de la Escuela de Teatro "Tito Guerra" marca su postura en contra de la decisión de trasladar la institución que actualmente funciona en avenida Urquiza esquina Puente Otero a la Escuela "Hellen Keller" para instalar allí oficinas en el marco de la recuperación del ferrocarril prevista en el Plan Belgrano.

En diálogo con nuestro medio, el director del establecimiento Gerardo Albarracín, sobre el reclamo indicó, "más que protesta esta es nuestra forma de decirle al Ministerio de Educación que ya tiene una decisión tomada con respecto al destino de nuestra institución, que no acordamos con la medida y creemos que sería bueno que se planten otras alternativas. Así que le pedimos expresamente al gobernador que el replanteo esta decisión porque la unidad ejecutora del tren que pide este edifico depende directamente de la gobernación y teniendo en cuenta que están frisadas las obras del Noroeste en este contexto, no vemos la necesidad ni el apremio para que la institución se mueva a otro lugar. Además vale mencionar que los padres de la Escuela ‘Hellen Keller‘ tampoco están de acuerdo con esta decisión", indicó.

Por su parte Fernanda Domínguez, docente de la institución, contó que a lo largo de los últimos días han realizado varios reclamos artísticos para marcar postura con respecto al tema del traslado, "siempre desde el arte defendemos un derecho. Y ahora esta jornada es en nuestro edificio y digo nuestro porque así lo veo porque somos nosotros los que lo habitamos", expresó. Y consultada sobre los avances en las negociaciones con las autoridades contó, "ellos nos dieron una respuesta y nosotros tenemos la nuestra, no queremos mudarnos. Ellos no nos dicen el por quÚ del traslado. Somos una institución con años de trayectoria y merecemos respuestas con sustento", aseveró.

Mientras Violeta Fisteus, alumna de la Escuela "Tito Guerra" destacó el "abrazo" de ayer, "más de 50 músicos, actores, bailarines apoyaron la escuela y nuestra postura en contra del traslado. Tienen que tener en cuenta que todos organizamos nuestra vida en torno al lugar donde estudiamos y un traslado ocasiona trastornos y mucho van a tener que abandonar su cursada. Así que solo apuntamos a defender nuestro lugar de estudio", afirmó.

Finalmente Albarrracín se refirió a la posibilidad de contar con un edificio propio, "eso es un sueño que requiere años de trámites así que apelo al gobernador para pedirle que interceda y no nos mueva de este lugar hasta que se construya un edificio propio. El tren todavía no va a llegar. La unidad ejecutora del tren tendría que entender que aquí hay una comunidad educativa desde hace 20 años y que son cosas que no se pueden sacar de un plumazo. Así que apelamos al sentido común y le pedimos al gobernador Morales que intervenga", concluyó.