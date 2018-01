Toledo se ilusiona con clasificar a Rivadavia

Rivadavia cerró el 2017 con festejos, pero asume que el Federal C 2018 será la competencia a reafirmar todo lo realizado en la Liga Departamental donde se consagró campeón del Torneo Anual.

"Ya arrancamos la tercera semana de trabajos y en los últimos días hicimos un poco de fútbol como para ir ablandando e ir viendo algunos jugadores que estaban a prueba y así empezar a definir el plantel que tendré disponible", empezó contando pablo Toledo, técnico del "bichito colorado".

En ese sentido aclaró que "estamos enfocados en los físico sabemos que el partido dura 90' y mayormente en este torneo los partidos se definen en los últimos 15' y obviamente después en lo táctico debemos llegar al 100%. No podemos pensar en grande cuando todavía no dimos el primero paso, una vez realizado eso podremos pensar en lo que viene para encaminarnos al éxito", agregando que "es lindo poder disfrutar de estas cosas, si bien no soy un experimentado pero ya las viví y quedamos en la puerta de la clasificación en su momento (Atlético Palpalá) y hoy los objetivos son distintos y quizás estoy en un club con mayor estructura y con historia en estos torneos. Por eso el primer objetivo es tratar de clasificar primeros y de ahí en más recién pensar en como encarar la segunda parte. Hoy tenemos las cabeza en la preparación física y en el debut que será importante", sostuvo.

Más adelante se refirió a la Zona 4 que integrará Rivadavia y los refuerzos diciendo que "ya nos conocemos con Pampa Blanca y San Vicente, seguramente ellos también tendrás sus refuerzos. Sabemos como juegan y será muy duro. Gracias a Dios a nosotros de local nos fue muy bien y esperamos siempre sumar y de visitante no perder", acotando que "lo más importante que tenemos es mantener la base del 2017 y lo que hoy nos está faltando es un 9, un delantero. Y ya se sumaron Abad, Pisculiche, Ruiz, Pereyra todos son importantes por la experiencia y el campeonato que viene de jugar (Federal B) ya que este campeonato es similar y eso nos puede ayudar más a los experimentados que tenemos como es el caso de Albarracín, Torrico y Bustamante porque van tratar de que el plantel se fortalezca".

Por último, Toledo hizo alusión a objetivos personales e institucionales. "Para mi es gratificante porque trabajamos mucho para lograr el campeonato y estoy con muchas ganas de seguir creciendo a nivel personal para empezar a estudiar en Atfa, ya me inscribí. Uno siempre piensa en grande y en conseguir cosas importantes. Es una nueva oportunidad donde voy a poner todo de mi como siempre junto a Dulio Ponce y ahora se sumó Gonzalo Tejeda que será el entrenador de arqueros. En El Carmen están todos muy ansiosos porque el presidente hace 6 años que está y es la primera vez salió campeón. Hay mucha predisposición y ya empezaron a organizar los bailes para recaudar fondos y tratar de brindarle comodidades al plantel", selló.