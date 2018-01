Clínicas y sanatorios continuarán sin atención a pacientes del Pami

Desde ayer las clínicas y sanatorios de la provincia, no reciben pacientes afiliados al Pami. La disposición, según explicó Manuel Quintar referente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Jujuy, se debe a una demora en los pagos.

El 2018 arranca con un nuevo conflicto con la obra social de los jubilados, ya que debido a una demora en los pagos, las clínicas y sanatorios de la provincia decidieron efectuar un “corte de crédito”.

“Desde hoy (por ayer) todas las clínicas cortamos el servicio porque este problema de los pagos, es algo que se repite desde hace mucho tiempo. Nosotros no queremos perjudicar a los abuelos pero es una situación insostenible”, expresó el titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Jujuy, quien explicó que la medida alcanza a todos los niveles de atención, aunque por el momento sólo se está recibiendo emergencias.

Explicó que la decisión surgió ante los atrasos que comenzaron en el mes de agosto del año pasado y actualmente se estaría debiendo septiembre y octubre. “Se atrasaron con los pagos y ya estamos prácticamente en un mes y medio de atraso. Se está debiendo septiembre y octubre, o sea el 10 de enero deberían pagar el mes de octubre que tampoco lo van a pagar porque no está aprobado el presupuesto de septiembre”, precisó Manuel Quintar, al tiempo que comentó que el conflicto con el Pami es un problema de vieja data, donde los “únicos afectados son los jubilados”.

Comentó que en un primer momento, la obra social debía abonar el pago correspondiente a los servicios prestados, del 1 al 10 de cada mes. Sin embargo y ante las reiteradas demoradas, se acordó extender el plazo hasta el día 20 pero en los últimos cinco meses “eso no respetó. Venimos cobrando con mucha demora, por ejemplo en noviembre no cobramos el 20, sino el 11 de diciembre, o sea con varios días de atraso”.

Pese a la contundencia de la medida, enfatizó, no fueron convocados por los directivos del Pami Jujuy, por lo que aseguró que desde el sector se mantendrán firmes en la postura y mantendrán el recorte del servicio “hasta que nos paguen lo que se adeuda”.

“Estamos abiertos al dialogo. Nosotros trabajamos de brindar salud no de cortar los servicios, por lo tanto las clínicas necesitan del Pami y los afiliados de las clínicas, pero necesitamos darle un corte definitivo a esta situación”, resaltó Quintar, a la vez que destacó que desde el sector se encuentran a la espera de una convocatoria para una mesa de dialogo que permita establecer un esquema de pago decisivo “porque no podemos estar todos los meses así. Necesitamos saber que todos los 10, 12 o 15 de cada mes vamos a cobrar y listo”.