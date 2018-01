Denunció a su novia y a sus abogados

Félix Rojas es un hombre que vivía en una de las viviendas sociales construidas por la organización Tupac Amaru de Alto Comedero con su concubina y desde hace una año atrás no puede volver a su casa por una denuncia y restricción perimetral que ella le realizó y hace un mes se desestimó esta situación.

"Estoy preocupado ver como se manejan ciertas cosas en el ámbito de la Justicia, donde me he visto tristemente afectado y tratado como un delincuente por una causa inventada, donde hay abogados que prestan servicios en la repartición pública, que se prestaron para esto", dijo.

"En primer lugar tengo que decir que mi exnovia es empleada del Departamento de Protección Integral a la Violencia Familiar, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Familiar de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y junto a los abogados que trabajan en ese organismo me inventaron una causa para quitarme mi casa. Vino la policía y me llevó arrestado sin siquiera saber de qué se trataba. En la seccional estuve detenido por una supuesta denuncia que la mujer me había hecho, luego de haberse ido de mi casa sin motivo alguno".

"Recién en diciembre del año pasado, es decir, un año después, la Vocalía II del Tribunal de Familia me dio la razón, dejó sin efecto la medida cautelar de la exclusión de hogar y me autorizó para que pueda volver a mi casa. Cuestión que no ocurrió porque la mujer se negó a entregarla", dijo Rojas.

"Con toda esta situación me vi en la obligación de volver a denunciar a la mujer que había sido mi novia, primero por el gran daño moral que me causó, involucrándome en una falsa denuncia y ahora se apropió de mi vivienda, asesorada por los abogados de la comuna", dijo.

Sus patrocinantes Enrique Trujillo y Claudia Choque en noviembre del año pasado denunciaron a dos abogados de la comuna capitalina por "incompatibildiad de funciones y captación de clientes y falta de ética a letrados", bajo el expediente 14919/2017.

"Lo que hicieron con mi persona fue realemente innecesario y desleal, es por eso que voy a ir hasta las últimas consecuencias por todo lo que padecí, me trataron como si fuera un delincuente, todo para apropiarse de mi vivienda", dijo el hombre.