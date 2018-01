El desgarro de Ariel Rojas preocupa a River Plate

El desgarro de una alternativa importante en el mediocampo como Ariel Rojas y el deplorable estado del campo de juego del estadio "Monumental" sumaron preocupación al entrenador de River, Marcelo Gallardo, luego de la derrota frente a Huracán que lo dejó a 18 puntos del líder Boca en la Superliga.

Rojas se lesionó en la entrada en calor en el estadio "Tomás Adolfo Ducó" y ayer por la mañana se realizó estudios para confirmar el desgarro en el gemelo derecho.

De hecho, al arribar a la clínica en el barrio porteño de Belgrano mostró muchas dificultades para caminar con normalidad, por lo que estará fuera de las canchas al menos tres semanas.

Rojas es una de las primeras alternativas de Gallardo en el mediocampo, uno de los puntos más flojos en la caída ante Huracán por 1 a 0, en la reanudación de la Superliga.

Los ataques de River fueron demasiado previsibles desde el comando de Ignacio Fernández y Enzo Pérez, con Gonzalo Martínez como el abanderado de los ataques, pero individualmente ante el aislamiento de Ignacio Scocco y el colombiano Rafael Santos Borré.

Ni siquiera el ingreso de Lucas Pratto, el fichaje más caro en la historia del club, logró resolver la falta de profundidad, por su visible falta de ritmo luego de haberse incorporado tarde a la pretemporada desde el San Pablo.

En todo este contexto, River está a 18 puntos del líder Boca en la Superliga, e incluso fuera de la zona de clasificación a las Copas internacionales de la próxima temporada.

El "millonario" tiene 15 unidades, a cinco de San Martín de San Juan, el último que lograría un billete para la Copa Sudamericana en 2019.

Y para colmo de males, luego de quejarse del campo de juego de Huracán que no le permitió desarrollar su juego con suficiencia, se conocieron imágenes del césped del estadio "Monumental" en un deplorable estado.

Es que, según se informó, los encargados de su cuidado equivocaron la aplicación de un fungicida por un hermicida que "quemó" el césped y obligará a un trabajo de un mes.

Zuculini revisión y firma

Con la incógnita sobre si podrá resolver los problemas de construcción de River, el mediocampista Bruno Zuculini se realizó ayer la revisión médica previa a la firma de su contrato con la "banda roja".

"Estaba cómodo, no esperaba volver al país. Cuando te llama un club tan importante, te convence y por eso me decidí. El llamado de Gallardo fue a último momento. Primero di el ok para que llamen los clubes. Le agradecí el llamado, yo le había dado el ok ya para llegar", explicó sobre la negociación entre Hellas Verona, su último club, y Manchester City, dueño de un porcentaje de su ficha.

En ese sentido, se ilusionó con poder estar rápidamente a disposición del entrenador, incluso para el próximo sábado, cuando River reciba a Olimpo de Bahía Blanca por la decimocuarta fecha.

"Ayer (por el domingo) vi el partido y estoy para dar una mano en lo que sea, ya estoy pensando en ayudar en el próximo partido. Llego a un grupo ganador que seguí desde afuera. Ojalá pueda seguir concretando cosas importantes", sostuvo.

Y agregó: "No hablé con Gallardo, yo estoy físicamente para jugar contra Olimpo. Estoy disponible desde mañana. Hasta que dé matemáticamente vamos a pelear por el torneo".

Sobre su posible rol, indicó: "Estar en Europa me hizo más de marca. Soy más tapón y defensivo. Pero puedo seguir llegando, es una esencia mía. Depende de lo que me pidan".