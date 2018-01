En menos de un año, el ciclista Gonzalo Najar brilló con luz propia y cosechó todo lo sembrado sacrificadamente a base de pedaleo devorando caminos.

El jujeño fabricó su triunfo al adjudicarse en una solitaria escapada que coronó con éxito en el Cerro Colorado

Ganar la Vuelta a San Juan fue el mayor logro deportivo.

Antes, había ganado una etapa y clasificó segundo en la Vuelta de Mendoza, luego se consagró campeón Argentino de Ruta 2017 disputado en San Luis, en diciembre fue galardonado con el premio San Francisco de Asís de oro como el mejor deportista de Jujuy.

Pese a los triunfos y codeare con el éxito, Gonzalo Najar sigue siendo fiel a su humildad de chico provinciano. Cuando vino a Jujuy en diciembre justo para su cumpleaños 24 festejado en la intimidad de su familia, recibió el San Francisco y a la mañana siguiente viajó a San Juan, porque estaban en pleno trabajo para la gran Vuelta, prometió a su familia que haría el mayor esfuerzo para conseguir la victoria y cumplió.

En la previa de la última etapa de la Vuelta, estuvo sereno, ansioso pero optimista sabiendo que su equipo controló todo lo que pasaba en el pelotón.

Ovacionado

El nuevo monarca de la Vuelta a San Juan recibió el cariño de todo un pueblo que se emocionó al verlo subir como un "cóndor" al mítico Colorado y se motivó más para empujarlo con su aliento en la última etapa.

Gonzalo Najar dijo emocionado: "Sinceramente había imaginado mil veces en mi mente lo que ocurrió en la Avenida de Circunvalación".

El jujeño de 24 años, desde hace tres temporadas es ciclista del SEP-

San Juan, continuó diciendo: "En la noche previa me costó dormir por la ansiedad. Se me pasaban por mi cabeza muchos recuerdos y todos los sacrificios que hice para poder estar en un equipo profesional. Tuve la fortuna que el señor José Díaz, me diera un lugar en el equipo del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y festejamos junto a todo el equipo esta victoria, para la que trabajamos mucho".

Antes de integrarse al SEP, Najar, llegó a San Juan y se alojó durante una temporada en la casa de Ricardo Julio, quien lo recibió por pedido de quien lo formó en el ciclismo, Marcelo Mossano.

En otro pasaje sostuvo: "Hubo momentos en que hubiera querido bajarme de la bici y abrazar a cada uno de todos los que me alentaban".

También valoró el trabajo de sus compañeros de equipo, quienes se encargaron de cuidarlo dentro del pelotón: "Tengo un equipo demasiado fuerte que me respaldó toda la carrera, por eso estaba tranquilo cuando se armaba alguna fuga, mis compañeros están preparados para dar pelea".

Najar, entró en la historia por ser el primer ciclista argentino y sobre todo representando a un equipo de San Juan, en consagrarse en la Vuelta desde que alcanzó la categoría mayor. "Sé que hice historia al ganar esta gran Vuelta, dejé la vida en la carrera y pude cumplir el gran objetivo".

Una multitud calculada en 150 mil personas acompañó a Gonzalo Najar y al equipo del SEP-San Juan que venció a 10 escuadras que estarán corriendo el Giro de Italia.

La cultura sanjuanina reconoce, respeta y admira la valentía de los pedalistas que ponen la cara el viento y les regalan espectáculo.

La ovación era infernal cuando veían la casaca blanca con cuadros celestes que vestía Najar como líder de la clasificación general.