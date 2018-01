Solicitan cambio de carátula

Familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, tras la reunión con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la Base Naval de Mar del Plata, expresaron su perplejidad, ya que el compromiso asumido por el funcionario de continuar con la búsqueda del submarino, no se cumple.

Ante esta situación los familiares solicitaron el cambio de carátula del caso a "Desaparecidos", ya que la investigación no avanza y sienten que no hay predisposición de las fuerzas armadas y del Gobierno nacional de continuar la búsqueda.

Yolanda Mendiola, madre del jujeño Fabián Cisneros, cabo primero del ARA San Juan, participó de la reunión con el ministro Aguad, el 25 del corriente mes. Mendiola permanece en la Base Naval junto a familiares, donde hay más familias jujeñas. Sobre el encuentro dijo: "no le creemos nada, nos mienten todo el tiempo. El ministro se comprometió a seguir la búsqueda, los familiares buscamos presupuestos - pesqueros de Mar del Plata, Venezuela- para seguir y ahora el gobierno dice que es mucho, y los cajonea y no se hace nada. Entonces quieren tapar todo. Yo no me voy a ir de acá con las manos vacías", indicó.

Los familiares tomaron la Base Naval donde se instalaron para esperar respuestas y gestionar acciones para aportar a la búsqueda y no descartan un encadenamiento en Buenos Aires frente la Casa Rosada. "Sí no tomábamos la base o presionábamos, el ministro no hubiera ido a la reunión", afirmó.

En cuanto a los familiares jujeños, Mendiola resaltó que no asistieron todos a la reunión por varias razones y además "no les informaron, es así que sólo hubo 28 familiares por toda la tripulación, situación que se la presenta como que no hubiera interés y no es así", explicó.

En cuanto a la causa judicial, Mary Tolaba, hermana del tripulante Aníbal Tolaba, resaltó que recién se le iba a tomar declaraciones a los dos tripulantes que se bajaron René Vilte y Juan Gabriel Viana para conocer el estado en el cual navegaba el submarino antes de la desaparición. "Rogamos que puedan hablar, todos esperamos que vayan a declarar con toda la verdad. Yo lo vi a las dos semanas de la perdida, fue atento, comentaba al pasar sin especificar nada", comentó.

En tanto Yolanda relató: "tardaron en pedir testimonios, esperamos que hayan aportes".