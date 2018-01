La dura confesión de Cecilia Roth: "A mí me violaron en Madrid"

Con una gran carrera profesional y de gran trayectoria como actriz, Cecilia Roth reveló, este lunes, que fue violada hace algunos años cuando vivía en España. Según ella misma relató, negó el hecho y por eso no lo había contado antes.

"A mí me violaron en Madrid. Fue una situación que me costó darme cuenta de que era una violación porque era una persona conocida mía", detalló sobre la otra persona, de quien asegura no recordar su nombre y tampoco su cara. "Era un periodista español", agregó.

Luego relató cómo sucedieron los hechos y cómo el hombre la indujo a que tuviera relaciones con él, a pesar de que ella no quería: "Esta situación estaba muy borrada en mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'Vení, charlemos'. Después, fuimos a su casa y no es no. Pero parece que a veces no puede ser sí. 'Pero si tenés ganas…' ,y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente".

Cecilia explicó que nunca había contado este hecho porque lo tenía "guardado" y que recién en el último tiempo lo expuso por primera vez en terapia y este lunes durante una entrevista en el ciclo radial Perros de la calle. "Nunca más en mi vida me volvió a llamar. Él sabía lo que estaba haciendo. Me di cuenta en el momento. Yo no quería. Estaba claro. Me dio tanta angustia que estaba guardado, hasta que lo empecé a contar y ahora lo puedo decir. Seguramente en otro momento no lo comentaba", aseguró.

La actriz también destacó que "bloqueó" el hecho y analizó por qué cree que no lo pudo contar antes: "No me acuerdo el nombre. Lo bloqueé totalmente. Era un periodista español pero no me acuerdo ni cómo era la cara de este tipo. Mirá el nivel de negación de hace años… Seguramente tenía miedo de que me digan que yo lo había provocado, o que si yo no quería no pasaba. Ahora me siento con la obligación de contarlo".

El escándalo de Tristán en Historia de un clan

Cecilia Roth compartió elenco con Tristán y Rita Pauls en Historia de un clan y aseguró que todos estaban al tanto de la situación que la actriz denunció hace una semana cuando contó que el humorista la acosaba durante las grabaciones.

"Lo que había que hacer era no dejarla sola con Tristán. Todo el mundo sabía que él se pasaba. Venía de la revista, que igual eso no justifica nada. Además, eso de 'Se quieren hacer famoso conmigo' no da", dijo sobre el escándalo que explotó hace unos días.

Luego destacó que "no es fácil para una mujer contar esto. Es un dolor y una situación en la que fuiste sometida a una situación que no querías y está tu cuerpo en el medio". "Esto es una pelea mediática, esto es una confesión o una información necesaria porque esto puede volver a pasar", agregó cuando le consultaron por qué se desató casi tres años después de que saliera al aire el unitario.

"En las grabaciones todos lo sabíamos. Sabíamos cómo era la personalidad de este señor. No solamente en relación a esto. Era una persona que no había hecho nunca un trabajo de este tipo. Venía de un teatro, que no lo justifica", insistió la actriz.

Cuando a Cecilia, que estaba en vivo en el ciclo radial, le preguntaron por qué no se tomó ninguna medida en el momento, la actriz fue clara en su respuesta: "A Tristán en el capítulo 7 se lo mata. Desaparece. Yo no me quiero hacer cargo de decir que fue por eso, pero Luis iba escribiendo y en el capítulo 7…", agregó sobre Luis Ortega, el director de la mini serie y por entonces novio de Rita Pauls.