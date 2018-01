Netflix renueva series y películas en febrero

20 de febrero

The Frankenstein Chronicles (Temporada 1): La serie es una versión reimaginada de la historia de Frankenstein, que ahora se sitúa en el Londres del s.XIX.

23 de febrero

Marseille (Temporada 2): El alcalde de Marsella se prepara para ceder las riendas a su protegido cuando estalla una guerra inesperada por el control de la ciudad.

Seven Seconds (Temporada 1): Serie original de Netflix. La muerte de un niño afroamericano de 15 años en Jersey City suscita un encubrimiento policial y una búsqueda desesperada de la verdad.

Películas:

1 de febrero

Foxcatcher: El ganador de la medalla de oro en las Olimpiadas, Mark Schultz (Channing Tatum, Magic Mike) vive en Wisconsin, en la oscuridad y pobreza, cuando lo invita el rico heredero John du Pont (Steve Carell, Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso) a su lujosa finca para formar un equipo para los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988.

Corazones de Hierro: Abril de 1945. A medida de que los Aliados hacen su último esfuerzo en el Campo de Operaciones Europeo, un aguerrido sargento llamado Wardaddy (Brad Pitt) envía un tanque Sherman, junto con su tripulación de cinco hombres, a una misión mortal tras las líneas enemigas. Superados en número y armamento, Wardaddy y sus hombres enfrentan enormes obstáculos en sus heroicos intentos para golpear el corazón de la Alemania Nazi.

Guardianes de la galaxia: En un intento desesperado por mantener un arma poderosa lejos de los villanos Thanos, Ronan y Loki, los Guardianes deberán emprender un viaje a través de la galaxia.

El año más violento: La película se ambienta en Nueva York en 1981, el año más violento, según las estadísticas, de la historia de la ciudad. En ese contexto, un inmigrante y su familia intentan sacar adelante su negocio mientras la violencia y la corrupción amenazan con destruir todo lo que han logrado hasta ese momento.

6 de febrero

Sharknado 5: Aletamiento global: En esta nueva aventura, Fin Shepard (Ian Ziering) y su esposa April (Tara Reid) se toman esta nueva misión como algo personal cuando el más joven de sus hijos queda atrapado en un “viajenado” y transportado por todo el mundo.

9 de febrero

Cuando nos conocimos: Noah se transporta al pasado en una cabina de fotos mágica y revive una y otra vez la noche en la que conoció a Avery para intentar convencerla de enamorarse de él.

11 de febrero

El Rey del Once: Película de Argentina. Después de pasar la mayor parte de su vida adulta en Nueva York, un afable economista vuelve a Buenos Aires e intenta reconectar con su distanciado padre.

13 de febrero

Steve Jobs: Centrándose en los tres puntos cruciales de su carrera, esta película biográfica muestra las debilidades humanas y la audacia visionaria del creador del Mac.

16 de febrero

Y nadie más que tú: Luego de que le diagnosticaran cáncer, Abbie se embarca en una misión divertida: encontrarle un nuevo amor a Sam, su prometido y mejor amigo desde la infancia.

19 de febrero

FullMetal Alchemist: Después de sufrir lesiones físicas, los hermanos Edward y Alphonse luchan contra fuerzas malvadas para recuperar sus cuerpos en esta historia sobrenatural.

23 de febrero

Mudo: En un futuro cercano, en Berlín, un hombre mudo con un pasado violento deberá enfrentarse al hampa mientras busca a su novia desaparecida.

25 de febrero

Verónica: Una solitaria psicóloga acepta tratar a una paciente en su remota cabaña. Allí ambas pondrán a prueba los límites de la otra.

27 de febrero

La chica danesa: Dinamarca, años 20. Un matrimonio de artistas emprende un viaje de amor incondicional cuando el marido anuncia que desea vivir siendo mujer.

Documentales y especiales:

1 de febrero

Before the Flood: El documental, producido por National Geographic, se titula Before the Flood, es decir, Antes del diluvio, aunque hay algunas traducciones que lo han titulado Antes de que sea tarde.

2 de febrero

Coach Snoop (Temporada 1): Motivado por su propia experiencia, Snoop Dogg funda una liga juvenil de fútbol americano para mantener a los jóvenes lejos de los problemas y enfocados en el futuro.

6 de febrero

Fred Armisen: Stand Up For Drummers: Frente a un público de bateristas, el cómico Fred Armisen expone y demuestra sus teorías sobre géneros musicales, acentos regionales, las rarezas del baterista y más.

9 de febrero

Seeing Allred: Explore los lados públicos y privados de la abogada feminista Firebrand Gloria Allred, quien luchó contra algunos de los nombres más importantes en política y negocios.