"Motochorros": dueños de las calles sampedreñas

SAN PEDRO (Corresponsal). Los casos de víctimas de "motochorros" que se hicieron públicos en los últimos días, pusieron nuevamente en el tapete la interminable discusión y el persistente reclamo de la comunidad sampedreña por la falta de seguridad en determinados horarios y lugares de esta ciudad, hacia las autoridades de la Unidad Regional 2.

La denuncia ante estos casos de robos, son el primer paso recomendado por las autoridades policiales para poder esclarecer estos ilícitos.

Sin embargo, desde hace un tiempo a esta parte, las propias víctimas prefieren manifestar su bronca y denunciar a los delincuentes a través de las redes sociales.

"Hacemos esto por que es la única forma. Si la policía los detiene, al otro día ya están en la calle", aseguran. Por esa razón, se encargan de investigar y escrachar a los "motochorros", por lo menos para prevenir a las futuras víctimas.

Este descreimiento en las fuerzas de seguridad, o por lo menos en el accionar de aquellos que deberían prevenir y combatir el delito en las calles, se agrava diariamente con los interminables casos de atracos y motochorros.

"Lo que más preocupa es que, estos no se conforman con robar, sino que actúan con tal violencia que ponen en peligro la vida de muchas personas", dijo un vecino.

Por ejemplo el caso de una mujer que fue asaltada en barrio San Cayetano por "motochorros", que tironearon su cartera, la hicieron caer de la moto y la arrastraron 20 metros. El resultado, una mujer con crisis de nervios, golpes en todo el cuerpo y fracturas en sus manos y piernas.

Por otro lado, en la calle Paterson, una joven docente manifestó que en ese mismo sector fue asaltada por en dos oportunidades. La última vez con raspones en brazos y piernas y un corte profundo en el cuero cabelludo, producto del fuerte golpe que se dio cuando la tiraron de la moto.

Además de perder dinero, documentos, celulares, entre otras cosas en los asaltos, las víctimas, en su mayoría mujeres, quedan con un trauma muy importante. Incluso muchas de ellas, dejan de salir a la calle en horarios nocturnos y evitan circular por aquellos lugares donde fueron asaltadas.

"Es horrible tener que quedarte encerrada en tu casa por miedo. No sé si voy a salir a la calle y me voy a encontrar de nuevo con estos pendejos que me asaltaron. Yo tengo que sufrir y ellos andan como pancho por su casa", expresó muy molesta una vecina de la Nueva Ciudad.

El pedido concreto hacia las autoridades policiales es incrementar la presencia policial en las calles e identificar y perseguir a los motochorros. También pidieron que se dé a conocer un mapa del delito, es decir los sectores donde actúan habitualmente estos delincuentes para que la gente pueda estar prevenida.

Pero el pedido más fuerte está relacionado con la impunidad con la que actúan los delincuentes y esperan que si los detienen no entren por una puerta y salgan por la otra como si nada. Un pedido concreto para los funcionarios de la justicia jujeña.