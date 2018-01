Ambicioso paquete de inversiones chinas

Se trata de una iniciativa para desarrollar infraestructura que impulsa el gigante asiático para mejorar su conectividad con el resto del mundo.

El presidente Mauricio Macri recibió ayer al ministro de Finanzas chino, Xiao Jie, con el que trató temas de cooperación bilateral y habló de la gran red de inversiones en infraestructura que impulsa el gigante asiático, popularmente conocido como "One belt, one road" ("Un cinturón, un camino") según informaron fuentes gubernamentales.

Xiao Jie, quien se encuentra de visita oficial en Buenos Aires, acudió a la Casa de Gobierno acompañado por el embajador chino, Yang Wamming.

En la reunión, también pasaron revista a la agenda del G20 para este año y prestaron especial atención al encuentro ministerial de marzo próximo en Buenos Aires, que tratará temas relacionados con la agricultura, economía digital, empleo, energía e inversiones, entre otros.

El proyecto "One belt, one road" posee cinco etapas de desarrollo, a saber: ratificar el interés político de la Argentina en el planeamiento de la cooperación de China con los países de América Latina, planificar los acuerdos de infraestructura, en particular los de conectividad como es el caso del proyecto Túnel de Agua Negra, que unirá a la Argentina y Chile entre las provincias de Coquimbo y San Juan con un costo total de u$s1.500 millones, mejorar el intercambio comercial entre ambos países y potenciar las exportaciones de Argentina a China teniendo en cuenta que en noviembre se realizará en Beijing la primera exposición internacional de importación de productos, ajustar los detalles de todos los proyectos de financiamiento que realiza el gobierno chino junto con el Banco de Desarrollo de Asia. Y establecer un acuerdo de cooperación entre el gobierno chino y la Argentina para proyectos de mejora en la conectividad de Internet, una iniciativa que el país asiático ya desarrolla en otros países de la región, como Chile, Brasil, Colombia y Perú.

En síntesis, el principal objetivo de este programa es mejorar la logística de China con el resto del mundo, como ocurrió en África, con la construcción de un tren que recorre todo el continente para mejorar el transporte de las mercaderías provenientes de Asia. En Latinoamérica, se busca desarrollar un corredor bioceánico para reducir los costos de flete de los barcos que transportan mercaderías hacia China. nY particularmente en la Argentina, el gigante chino prevé el financiamiento de las represas en Santa Cruz; la instalación de dos centrales nucleares por más de u$s15.000 millones; la estación espacial de China en Neuquén y los proyectos de infraestructura ferroviaria del Belgrano Cargas que beneficiaría a productores del Noa, que se encuentran en desventaja debido a los altos costos del transporte.