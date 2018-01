Breakdance, una energía de "Evolución Urbana"

Jóvenes talentosos imparten clases a chicos de 7 años de edad en adelante, en un CDI del barrio Chijra. El grupo de baile viene realizando todo tipo de eventos sociales donde muestran su particular danza.

En ronda de amigos no hay necesidad de más, ni zapatillas lujosas, basta con el cuerpo. Las piernas, los brazos y la cabeza se transforman en instrumentos artísticos con los que jóvenes se unen en una misma celebración y exponen sus mejores movimientos y habilidades, dejando de lado las preocupaciones y estrés.

Todo esto se resume a un baile conocido como Breaking y es parte de un proyecto de la Asociación "Evolución Urbana" que arrancó en el 2011, en la que cerca de veinte jóvenes encuentran una alternativa de distracción en cada paso de baile y que para ellos es una forma de arte cuando se reúnen en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) "Santa Cecilia" de barrio Chijra.

A través del baile Pablo Guzmán, de 31 años, quién es hoy el presidente de la Asociación, recordó que cuando estaba en malas andanzas con otros compañeros, a los 14 años se vio involucrado en "pandillas" (patotas) impulsado por la "mala junta" y con la que cometía robos en diferentes barrios.

"Una vez una pandilla me persiguió, eran como veinte jóvenes, no me agarraron por suerte", sostuvo.

Relató así que ese fue el momento en el que decidió dar un cambio de giro a su vida, al ver que no recibió el apoyo de sus "amigos".

El baile se convirtió desde entonces en una herramienta para construir paz, incentivar el compromiso, el respeto, la esperanza y la unión.

Sobre la Asociación, Guzmán contó que todo inició cuando una familia del barrio Chijra, donde reside actualmente, planteó la idea de hacer un espacio, ser como una evolución urbana en la que se abrían a actividades deportivas, culturales y sociales.

Fue así como estos jóvenes comenzaron a ver en el baile una forma de escapar de un entorno hostil, convirtiendo así al break dance en su válvula de escape.

Guzmán contó que su hermano mayor fue un apoyo muy fuerte en el baile y su vida: "enfoqué toda mi energía en el baile practicando la mayor parte del día", sostuvo.

Los jóvenes ven al baile de breakdance o hip hop como la aceptación del otro, no hacer diferencia con las religiones, sino buscar la integración.

El diálogo que mantiene con sus alumnos es muy complejo. Explicó que lo primordial para él , ante la llegada de un joven, es hablar sobre los tipos de destreza y lo que ellos quieren bailar, "lo que buscan o porque llegan a este lugar", indicó.

Agregó que mayormente le pregunta por qué llegaron a ese lugar "Lo primero que pensamos sinceramente es por qué buscan un lugar donde expresarse y ser ellos mismos", relató.

Desde su experiencia, expresó que ha conocido a muchas personas que durante su vida han tenido diferentes problemas por falta de atención o situaciones tristes que han llevado durante su niñez.

Por último se refirió a que el baile le permitió valorar la vida y el cariño por la otra persona.

Expresarme libremente

ENTRENANDO EN CALOR. UNO DE LOS JÓVENES HACIENDO EQUILIBRIO ANTES DE BAILAR.

Son alrededor de 5 horas las que le brinda Fabián Urbina al breaking, luego que a los 15 años se introdujera en ese estilo de baile artístico.

"Me llamó la atención cuando vi a un grupo de jóvenes bailar", dijo. Actualmente lleva 8 años bailando junto sus amigos de la asociación.

Asimismo habló sobre el significado del baile: "para mí es un deporte en el que puedo expresarme libremente y aparte necesito una buena condición física para mantenerme bailando constantemente. Me entrena, ordena la vida diaria, en la que trabajo y estudio", reveló.

Explicó así que esta danza es una rama de hip hop que se divide en 4 elementos, como por ejemplo está el artista que dibuja con aerosol, el DJ que pone la música, el que anima los elementos y el bailarín que hace el breakdance.

Desde su experiencia simplificó que el baile le permitió trabajar con chicos de la calle e involucrarse con personas que cayeron en la droga. "Esto me permitió valorar más la vida y el cariño por la otra persona que no es solo un baile, sino un panorama que abre al conocimiento de diferentes lugares, culturas y gente", acotó.

Unos de los objetivos que tiene a futuro es formar una academia de baile donde se desenvuelvan todos estos tipos de ramas artísticas y se trabajen los diferentes valores que a veces la persona no los ve.

Si bien su camino hacia el baile fue y es una etapa de emociones encontradas, él precisó que toma como referente a su compañero Pablo Guzmán, que es quién lo ayudó a desenvolverse en el baile y motivarse constantemente en proyectos para trabajar con los jóvenes.

Un instrumento que sirve para la unión y el compañerismo

ENTRENAMIENTO. CHICOS DEL BARRIO TOMANDO CLASES DE BREAK.

Fabiola Alancay tiene 30 años y es estudiante de Profesorado de Artes en Teatro, conocida como "Kela" forma parte también de grupo que asiste los lunes, miércoles y viernes al CDI de Chijra para bailar.

Relató que se inició en una academia de baile donde sólo enseñaban coreografías y no la parte acrobática.

"Conocí a Pablo y me dio una señal sobre el baile, de que sería algo bueno y comencé de a poco, primero con gimnasia pre acrobática".

Relató que esta rutina veía que mayormente la practicaban los varones: "yo también quería hacerlo, pero nunca me animé y gracias a ellos formamos un muy lindo grupo de amigos", señaló.

Agregó que, para ella bailar es una pasión, un estilo de vida, porque te da una disciplina y te enseña muchos valores como el compañerismo, la solidaridad que tal vez muchas personas no lo ven y no lo notan. "Nosotros siempre estamos en grupo, unidos, para ayudar a cualquiera del grupo", dijo a El Tribuno de Jujuy.

Por su parte, Ariadna Romero, de 20 años , contó que empezó bailando esta rutina en el CAJ de su colegio.

"Al comienzo para mí era un poco vergonzoso, porque había muchos varones", detalló, así que actualmente lleva una relación buena y un diálogo abierto con todos.

Además aconsejó a aquellas personas que deseen aprender esta práctica y no se animan, que no se excluyan de sus deseos de probar nuevas rutinas."El baile te llena y te pone muy feliz, no hay que dejarse influenciar por malas cosas y hay que buscar siempre ayuda", dijo.

Viviana Mendoza de 23 años, técnica en Teatro, contó que ya son dos años que lleva bailando breakdance.

"Para mi bailar es un medio de expresión en el que te podes liberar y sacar toda la vergenza", afirmó.

Indicó que sus expectativas a futuro son llegar a ser maestra de teatro y también enseñar este baile.

"El breakdance es una segunda familia, los chicos cuentan sus historias de vida y podemos apoyarlos. Nos dicen lo que podemos hacer y los problemas que tenemos en la casa, es una manera desahogarnos".

Bailar te aleja de cosas malas

José Fuentes tiene 28 años y se inició en el baile a los 19 años.

"Siempre me gustó hacer deportes, y cuando empecé a bailar se me hizo cotidiana esta rutina y me gusta mucho".

El baile lo llevó a conocer a diferentes personas en los eventos que se organizan en la provincia.

"Para mí el break significa quebrando, y ese palabra tiene mucha importancia", dijo.

Sostuvo así que el baile ayuda a salir de diferentes cosas malas como el alcohol, la droga, y las malas influencias.

Un proyecto a futuro

Los jóvenes de la Asociación Evolución Urbana tienen como proyecto dictar clases en los colegios para que aquellos jóvenes cuenten con un espacio para desenvolverse en el break dance.

En este sentido, Pablo Guzmán destacó que tiempo atrás habían presentado un proyecto al Ministerio de Educación para que se pueda enseñar a través de clases a las destrezas y el significado del baile. También enseñar en los barrios y en el interior.

Un estilo urbano

El Break Dance es un estilo de baile urbano que forma parte del movimiento de la cultura hip hop surgido en las comunidades afroamericanas de barrios como el Bronxs o Brooklyn de Nueva York a comienzos de los años 1960.

Es posiblemente el estilo de baile más conocido dentro del Hip Hop.

El Breakdance forma parte de los llamados cuatro elementos de Hip Hop, siendo los otros el Mcing ( o rapping), el D Jing (o turntablism ) y el Graffiti.