Convocada por el moyanismo CGT se reúne hoy

Por impulso del moyanismo y del barrionuevismo, la CGT reunirá hoy al Consejo Directivo para analizar la convocatoria a una marcha contra el Gobierno para el 22 de febrero que promueven los más "duros" en medio de la pugna entre el camionero y el Poder Ejecutivo, aunque los sectores moderados de la central pegarían el faltazo en desacuerdo con los movimientos de sus colegas.

El comunicado de la convocatoria a la reunión del Consejo Directivo, que se realizará desde las 14 en la sede de Azopardo, llevó la firma de Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, los integrantes del triunvirato que responden a Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, pero no la de Héctor Daer, quien representa a los "gordos", el sector cegetista que junto a los "independientes" no ve con buenos ojos profundizar el enfrentamiento y romper el diálogo con la Casa Rosada.

En medio de la escalada del conflicto entre el camionero y el Presidente con el avance de las causas judiciales en contra del sindicalista, que parece ingresar en una etapa de no retorno, el moyanismo busca presionar a los sectores más moderados de la CGT para que se sumen a la marcha que realizará el mes próximo, a la que todo indica que estos últimos no movilizarán. Para eso dio de baja el plenario que iban a encabezar Moyano y Barrionuevo el próximo jueves y definieron ir más allá, adelantando un día la cita.

"Un ciudadano más"

En el marco del enfrentamiento que Moyano mantiene con el Gobierno, el jefe de Gabinete Marcos Peña aseguró que el líder del sindicato de Camioneros "es un ciudadano más" y que no debe "victimizarse ni amenazar" por los requerimientos que pueda hacerle la Justicia. "Él tiene que ser consciente de que es un ciudadano más, como el Presidente y como todos nosotros. Cuando hay demandas judiciales esa idea de victimizarse o tratar de plantear que hay complot político ya no va más", dijo Peña. Además, aseguró no saber "cuál será el objeto" de la movilización convocada por el gremio de Camioneros para el 22 de febrero.