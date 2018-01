Luciano Fernández y su fresca propuesta juvenil

Porque la música juvenil también puede ser hecha en Jujuy, Luciano Fernández, joven músico de 21 años de Ledesma, presentó días atrás un nuevo video clip con la participación especial de la bella Reina Nacional de los Estudiantes tilcareña, Ambar Saad. Una producción de gran calidad, fruto del esfuerzo personal y familiar por lograr sus objetivos, es la que se puede ver en Youtube, del tema "Ven conmigo".

Luciano planea sacar un tema más en marzo, en junio mostrará su lado romántico con una balada, y espera ser parte de los espectáculos de la FNE 2018.

Luciano egresó del Colegio Técnico Herminio Arrieta, de la ciudad de Libertador General San Martín, en Ledesma. Actualmente estudia Contabilidad en la Unsa (Universidad Nacional de Salta), en esa ciudad, y el próximo año comenzará a estudiar en el Instituto de Música de Salta, según nos cuenta, en charla con nuestro matutino.

Cuenta que desde muy chiquito comenzó con la música de la mano de su padre. "Nunca fui a un profe, aprendí todo de él -de su padre-, pero el interés especial por la música y lo que hago se me despierta más tarde, en 2015. Yo escribo canciones desde los 15 años y dentro de poco las voy a grabar, así tal como están, como las escribiría un chico de 15 años". Y su padre, que tiene un grupo de folclore, es amante del rock nacional de los ’80, "me enseñó esos acordes, de música que escuchábamos por Much Music", recuerda, "después uno lo mezcla con los gustos propios y van saliendo otras cosas".

Comenzó a escribir más canciones, después de ver un video que lo inspiró, y salieron "Noches infinitas", "Ven conmigo" y "No te puedo olvidar".

"Al principio me incliné por las baladas y lo romántico, porque me gusta mucho escribir, y luego lo combiné con esto de que uno es joven, nos gusta salir a bailar, y empecé a variar hacia la música urbana, el reggaetón, algo más movido para las fiestas, y es lo que voy a sacar más adelante mezclado con algo de salsa, y finalmente quiero lanzar un estilo netamente pop", anunció.

"En 2016 comienzo a probar, lanzo mi primer tema, que es ’No te puedo olvidar’, y mis amigos y mi familia me apoyaron, de tal manera que comencé a tomarlo seriamente, y ahora ya estoy trabajando en esto a tiempo completo", dice muy entusiasmado y decidido, al punto que este año comenzará a estudiar disciplinas relacionadas con su producción musical.

El año que lanzó "No te puedo olvidar", también ganó un concurso en Tucumán entre 200 bandas como "El artista más votado de la gente" en un concurso en Facebook.

"Soy cantautor, compositor socio de Sadaic", cuenta, "y formalicé mi trabajo con el lanzamiento de mi primer material llamado "Aventura" costeado con mucho esfuerzo por mi familia, sumando el seguimiento de muchas personas de distintas ciudades del Norte; apuntando a un público juvenil con canciones alegres y letras de todo tipo".

Luciano trabajo mucho con sus redes sociales (@cianofernandez) compartiendo su prometedora carrera musical.

"Constantemente me impongo nuevos objetivos, uno de ellas es poder compartir mi arte con los jóvenes de todo Jujuy", asegura el talentoso músico.

El nuevo video clip de "Ven Conmigo", tiene letra y música de su autoría.

Para los eventos grandes, como elecciones de reina y fiestas privadas, lo acompañan musicalmente Ángel Juárez (batería), su padre Eduardo Fernández (guitarra eléctrica) y su primo Gabriel Quinteros (bajo). Luciano, dueño de una voz muy interesante, de registro bajo, a veces se suma con una guitarra en las presentaciones en vivo.

El estilo de música que eligen también permite la utilización de sonidos con digitalizador y pistas.

"En una presentación de julio del año pasado, nos dimos el lujo de invitar al show a bailarinas de Salta, y de Libertador junto al profesor Daniel Yapura", cuenta, "la idea es que la gente se contagie de ganas de bailar", asegura.

Finalmente, mencionó que su intención es a trabajar desde Jujuy con esta propuesta diferente, "no sé realmente si hay otra gente que lo hace, pero ser un poco pionero, para que se sepa que en Jujuy no solamente se hace folclore, más allá de que respeto enormemente este estilo porque lo llevo en la sangre. Pero tratar de hacer algo diferente no está mal. Aprendo todos los días, y la gente lo está aceptando", concluyó.

El mismo compone, cuando se encierra con su guitarra, en su computadora tiene un par de programas de producción y entonces hace las maquetas, y cuando tiene la idea más o menos armada, va con su productor Daniel Oni On The Beat, de San salvador de Jujuy, y él se encarga de terminarlo.

Un video con la reina

El último video clip que lanzó Luciano, se filmó en noviembre del año pasado, salió en diciembre y ya tiene más de 16.000 reproducciones en Youtube.

Una de las protagonistas del video es Ámbar Saad, la bella tilcareña que resultó el año pasado Reina Nacional de los Estudiantes. "l se encargó especialmente de hacer todos los trámites para logarlo y contactarla.

"Había visto un video de ella en las elecciones, y se me ocurrió que estaría bueno trabajar con ella porque el mensaje que yo quería dar con mi video clip era el de disfrutar, olvidar los malos momentos, todo sano, por eso se muestran chicos y grandes, porque la idea es disfrutar entre todos dejándonos llevar por la música. Quería invitarla a ella para dar ese mensaje a los jóvenes de Jujuy, de Salta, y de cualquier lado donde la vean, de que no es necesario el alcohol, las drogas. Ámbar se portó muy bien con nosotros, y el padre Alejandro también, le pusieron la mejor onda", contó sobre la experiencia. "Disfrutamos mucho‘, concluyó.

Luciano solventa todos los gastos que le requiere una producción con su propio trabajo a pulmón. Primero hizo un disco de manera muy artesanal, haciendo su propio diseño de tapa, imprimiendo los CD, grabando, etc. Y con la venta de esos ejemplares comenzó a ahorrar para la realización del video. También con los trabajos en fiestas privadas que lo contratan, y muchos comercios privados que aceptaron sponsorearlo en su primer trabajo.

Con éste último trabajo, Luciano ya cuenta con tres producciones en video clip, "Levitando", "con el que gané el concurso de Lado A Estudio de Tucumán y el premio fue la producción del video", relata, "uno de los productores es el sonidista de Axel, y los demás también son profesionales muy reconocidos y por eso fue muy buena experiencia".

El segundo video es "Noches infinitas" que salió en marzo del año pasado; y el que casi finalizando el año realizó con Ámbar Saad.

Ya llegará el tiempo en que todo sea más accesible y redituable, sobre todo cuando toda la energía está puesta en este emprendimiento.