Nieva y El Chañi no se sacaron diferencias

Ciudad de Nieva y Deportivo El Chañi carecieron de puntería e igualaron 0 a 0 en el debut del Federal C. Las acciones en "La Tablada" fueron controladas por Víctor Terán.

Como todo primer encuentro, fue trabado, los nervios hicieron una partida aparte. Entonces a más de uno le pesó las piernas provocando que no estuvieran finos para dar el pase al ras del suelo.

Así, hubo más lucha que fútbol, la bocha transitó mucho por la mitad de la cancha, aunque en ese enredo, el que mejor parado salió fue el "tiburón".

Sucede que El Chañi fue el que más llegó a la zona prohibida del "león", sobre todo por los costados, sin embargo, no supo entrar al área grande, ni con un centro cruzado y mucho menos tocando.

En Ciudad de Nieva no lograron desequilibrar "Coco" Ortega y Nicolás Guzmán, fueron bien absorbidos por las marcas, Rodríguez y Alberto le cortaron el circuito de juego al local y lo sintió, porque Revollo para poder entrar en contacto con la bocha tuvo que bajar más de la cuenta. Así el "tiburón" intentó pero sin la claridad suficiente. Solamente un tiro libre de Valeriano al ángulo superior derecho pero que Miranda logró sacar estirando toda su humanidad para evitar la caída de su arco. Fue lo más claro de la primera parte.

En el complemento no hubo nada diferente, El Chañi siguió mostrando ganas pero no tuvo claridad, amén de que Valeriano dos veces volvió a exigir al golero Miranda, primero con un tiro libre al ángulo y tras cartón el "1" del "león" se quedó con el mano a mano ante el volante de La Viña.

Nieva no podía pasar la mitad de la cancha, para colmo Ortega cometió una falta y se fue expulsado por doble amarilla. Después Revollo siguió el mismo camino por protestar. Con 9 jugadores Nieva replegó las líneas y esperó paciente contragolpear, pero la fortuna le guiñó un ojo porque hubo una baja en la luz del estadio y el juez Terán optó por parar las acciones. No obstante con el mismo nivel de iluminación hizo terminar la partida. Era el mejor momento de El Chañi, pero después de volver a las acciones, no fue lo mismo.

Hasta se podría decir que Nieva terminó mejor, Espinoza probó desde fuera del área a Sánchez que respondió con una espectacular volada. Buscó por los costados, ya que encontró espacios ante la obligada salida del "tiburón". El empate terminó siendo un justo resultado por lo sucedido dentro del reducto de juego.

En la próxima fecha, El Chañi será local ante Atlético San Pedro en el estadio "La Tablada" mientras que Ciudad de Nieva visitará a Río Grande de La Mendieta en el estadio del "trapiche azucarero".

Si bien recién está comenzando el torneo, es importante acomodarse porque al ser corto, no tienen mucho margen para el error. Desarrollada la primera fecha, Atlético San Pedro suma 3 puntos y lidera.