Video: la acusaron de diferentes estafas y la dejaron semidesnuda en pleno centro

Un grupo de personas increpó a una mujer en las calles del centro de la ciudad de Mar del Plata porque supuestamente los habían estafado en una compra a través de Facebook. En medio de la fuerte discusión, una de las víctimas atacó a la acusada que terminó tirada semidesnuda en medio de la vía pública.

El hecho ocurrió en las puertas de un edificio ubicado en la avenida Colón al 1300. Ese fue el punto de encuentro donde los denunciantes se reunieron para sorprender en su casa a la mujer, identificada como Natalia Giselle Benávidez. A pesar de que la presunta ladrona dijo que les iba a devolver el dinero al día siguiente, esto no fue suficiente para una de las damnificadas que empezó a agarrarla del cuello y la remera. Ante la violenta respuesta, la mujer pidió que no le peguen porque tiene la presión alta y sus hijos estaban solos en el departamento.

Tras la pelea, Marcela, una de las denunciantes, contó que encontró una publicación en las redes donde una chica llamada “Natu” vendía motos en cuotas. “Lo vi como una posibilidad porque yo no tengo recibo de sueldo. Para mí era una chance para poder pagar la moto por mes”, señaló.

Luego, la presunta víctima fue al mismo edificio donde se reunió para pagarle a Benávidez una gran parte de la compra. “Junté el dinero y le pagué. Unos días después me llamó para decirme que había problemas. Además, yo nunca vi físicamente la moto. Sólo me llevé un recibo por el dinero que le pagué”, indicó al portal InfoBrisas sobre el momento en que cayó en la estafa. Cuando la llamó para contactarse con ella solo recibió amenazas: “Me dijo que no iba a parar hasta verme enterrada”.

Después de juntarse con otras personas que habían pasado por lo mismo, Marcela hizo la denuncia en las comisarías Segunda y Novena de la ciudad. El martes, las víctimas volvieron al mismo edificio, pero se llevaron una sorpresa: Benávidez se había ido. Tras el incidente, la mujer se se retiró junto a dos hijos del cuarto que alquilaba.