Licitarán la venta del ingenio La Esperanza

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, confirmó el llamado a licitación para la venta del ingenio La Esperanza, que se encuentra en proceso de quiebra hace 18 años.

De 338 trabajadores que estarían fuera del ingenio faltan firmar 120, 60 están en un listado y el resto, solo 30, serían reinstalados.

El mandatario anticipó que existen seis firmas, al menos tres de ellas nacionales, que manifestaron su interÚs en participar de la convocatoria.

"Hemos tomado la decisión de abrir una compulsa, obviamente manteniendo las condiciones ya planteadas, con 600 trabajadores", aseguró Morales en relación a la intención de vender el ingenio, según informó el Gobierno provincial.

El anuncio se realizó pese al compromiso de venta que se había firmado en diciembre último con el grupo colombiano Omega Energy, que según explicó el mandatario, "no se cayó" y, por ende, deberá participar con su oferta.

Respecto de la existencia de otros interesados en la compra del ingenio, el gobernador resaltó que "hay tres oferentes que notificaron su decisión de presentarse", pero reservó de quÚ firmas se trataría.

Por otra parte, manifestó que hay otros "tres grupos que están evaluando y tomando la decisión" de participar, todo lo cual indica que la decisión de llamar a licitación "es una oportunidad" en torno de la venta.

Por otro lado, atento al planteo de los trabajadores respecto de las condiciones de venta, que implica una reducción de obreros dentro del ingenio, aseguró que las decisiones de su gestión pretenden "resolver definitivamente la situación del ingenio y no dejar a nadie en la calle".

TambiÚn destacó la situación del Ingenio San Isidro, de Salta. "Muchos han cuestionado nuestra propuesta pero no han tenido el coraje de tomar las decisiones que había que tomar para no dejar a nadie en la calle", argumentó en defensa del plan lanzado por su gobierno, que prevÚ el pase a planta del Estado de los trabajadores que quedarían desvinculados del ingenio, entre otros puntos.

Finalmente, si bien no marcó plazos en torno del llamado a licitación, el mandatario provincial aseguró que "la idea es que el inversor nuevo se haga cargo el 1 de marzo".

Incertidumbre en el ingenio Por otra parte, el asesor legal del Sindicato de empleados y obreros azucareros del ingenio La Esperanza (Soeael) Roque Alderete, ante la licitación que anunció el gobernador, comentó ayer a El Tribuno que se enteraron "por los medios". Hoy tras la feria judicial se presentarán en tribunales para conocer el expediente de la quiebra y la situación en la que se encuentra.

Respecto a la acreditación del grupo Omega en la provincia, el letrado dijo que "el grupo no había cumplido con el depósito que debían acreditar que era parte del preacuerdo con el gobierno". En la justicia habría una oferta de compra, pero el juez de la quiebra Juan Pablo Calderón no había corrido vista ni los por menores de los contratos. "Hoy los trabajadores del ingenio se encuentran en una gran indefinición porque no se pagaron los sueldos de diciembre, vacaciones, liquidación de zafra, todo quedó paralizado. Aún no se sabe que sucederá con el inicio de zafra, algunos dicen que el gobierno provincial seguiría al frente ante la coyuntura del ingenio", señaló. Y agregó: "En este tiempo se supone que ya los trabajadores deberían estar preparando el campo, mantenimiento de maquinarias y el ingreso de la gente a la fábrica". Se supone que durante todo este mes el juez Calderón pidió informes a los síndicos y que se determine el pasivo y activo en el expediente. Respecto al ofrecimiento de compra del grupo Omega, Alderete dijo que "no llegó a buen puerto". Sin embargo el Soeael presentó la inconstitucionalidad de la ley 5929 en un articulo sobre la disponibilidad de los 338 trabajadores.