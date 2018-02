Peones de taxis, en alerta por las fuentes de trabajo

La Legislatura provincial en diciembre último sancionó la Ley 6059, de "Superación progresiva del estado de emergencia del transporte y regularización del transporte compartido de personas por automotores". Es muy polÚmica la norma porque no contiene a todos los sectores involucrados, ya que por iniciativa del secretario de Transporte Agustín Macedo se trabajará con el padrón de 2015 que está desactualizado. En los próximos días comenzarían las reuniones para su reglamentación y en abril se implementaría en la provincia. El servicio interjurisdiccional se inicio tímidamente hace 25 años, aceptado por los usuarios. Hoy es una fuente laboral para 3000 vehículos que trabajan en la provincia. Lo cierto es que quedarían fuera del sistema miles de trabajadores y sus respectivas familias porque solo se autorizaría a dueños de los vehículos para el servicio del transporte interjurisdiccional compartido de pasajeros. La norma fue trabajada durante varios meses, y aprobada por el oficialismo, la oposición integrada por legisladores del Frente Unidos y Organizados (Fuyo) y el Partido Justicialista (PJ) no acompañaron el proyecto porque dejaba a trabajadores fuera del servicio. Sí, acordaban regularizar el servicio, pero dando un mayor debate y profundizar el estudio en comisión.

Se trabajó un año como proyecto de transporte alternativo y en diciembre se cambió por el proyecto del Ejecutivo, impulsado

El presidente del bloque del Fuyo, Juan Manuel Esquivel y presidente de la Comisión de Transporte y Comunicaciones de la Legislatura de Jujuy, sostuvo: "acuerdo que es necesario ordenar este servicio, pero con todos los trabajadores dentro. Esta ley no la acompañÚ, porque está hecha en base a un censo del 2015 de 700 taxis, y el resto, cerca de 3000 quedarían fuera", afirmó. Además deja afuera a los peones de taxis, ellos no pueden sacar licencias y si un propietario por algún motivo deja de prestar servicio (enfermedad prolongada o fallece) esa licencia se pierde.

El proyecto fue debatido y estudiado por todos los sectores intervinientes (Cámara de Transporte, UTA, aseguradoras, Sindicato de Peones y Taxis, entre otros) durante largos meses, ya que desde el sector de los transportistas formales había oposición ferviente a la iniciativa porque se aseguraba que el gran número de vehículos que prestan el servicio, provocaba fuertes pÚrdidas en las empresas consolidadas. En este aspecto Esquivel, destacó que "se hicieron algunos cambios para tranquilizar a las unidades del servicio de transporte público, pero no les impone reglas nuevas ni mejorar el servicio. En cambio a los interjurisdiccionales, sí les impone condiciones".

Además la norma haría desaparecer las cooperativas, solo admite personas físicas y no jurídicas. "El espíritu de la ley es ir haciendo desaparecer el servicio interjurisdiccional. De hecho se han formado cooperativas en el interior y funcionan brindando el servicio. El gobierno apunta a hacer desaparecer las representaciones sociales, colectivas",afirmó. Otro dÚficit de la norma que no trata es sobre el transporte interprovincial Salta - Jujuy, "los remises salteños ingresan a la provincia se mueven libremente, no es igual con remises jujeños donde los persiguen. Sería interesante dar esa discusión", concluyo.

Otro dÚficit de la norma es que no se debatió sobre el servicio interprovincial, para que el Poder Ejecutivo provincial negocie.

