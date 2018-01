Google lanzó en Argentina la función “Empleos” para buscar trabajo

Se trata de una herramienta potenciada por inteligencia artificial que permite encontrar ofertas laborales según diferentes criterios. Se puede usar desde el celular y no hace falta instalar ninguna aplicación extra porque está integrada al buscador



Google lanzó hoy en Argentina una nueva función denominada "Empleos", que le permitirá a las personas buscar ofertas laborales directamente desde el buscador, tanto en la versión móvil como en la de escritorio, al escribir términos como "trabajos cerca de mí" o "trabajos para docentes".

Dentro de esta experiencia, las personas tendrán acceso a información detallada sobre cada puesto, para que puedan encontrar la oportunidad que más se ajuste a sus intereses, sea cual sea su objetivo laboral.

El resultado de la búsqueda incluirá detalles acerca de la publicación, como por

ejemplo, el título del puesto, la ubicación o si es una posición de tiempo completo, media jornada o una pasantía.

La nueva función, denominada "Empleos en el buscador de Google" (Google for Jobs, en su versión en inglés), estará habilitada a partir de hoy en Argentina, y demás países de América Latina, y se irá implementando de forma progresiva.

La persona no deberá descargar ninguna aplicación o programa, sino simplemente escribir en el buscador qué tipo de oferta laboral quiere encontrar.

"El objetivo es facilitar esta información para ayudar a las personas a encontrar trabajo desde el buscador, a partir de determinados filtros", explicó a Télam Nick Zakrasek, confundador y responsable de Google for Jobs, a través de una videoconferencia en las oficinas porteñas del gigante de Internet.

Asimismo, señaló que es una experiencia que mejorará de forma continua, al usar inteligencia artificial y aprendizaje automático (machine learning), y destacó que las personas también podrán calificar las ofertas o reportar alguna opinión.

En este sentido, aclaró que el único rol de Google aquí es hacer más accesible la información, a partir de la asociación con compañías de empleo, donde se alojan originalmente las ofertas.

Otra de las posibilidades que ofrece la nueva función es que los interesados podrán programar alertas para recibir una notificación por mail cada vez que se publique una nueva posición que coincida con su búsqueda.

Según una encuesta realizada por Google en Argentina, el 45% de los internautas mayores de 18 años que buscaron trabajo, utilizó Internet para este fin; mientras que uno de cada tres que lo hizo, usó buscadores para ello.

El estudio también reveló que el 30% de los usuarios de Internet que buscan trabajo en la red considera que ese proceso es complicado, y el 66% utiliza su smartphone para realizar esta consulta.

Los tres datos que más se valoran en este sentido son la descripción del puesto, el salario y la ubicación física, indicó la encuesta.

Esta demanda por acceder al buscador para ver ofertas de trabajo fue una de las razones que llevó al gigante tecnológico a implementar esta funcionalidad, que fue presentada en 2017 por Sundar Pichai, CEO de Google, durante la conferencia para desarrolladores I/O, en Estados Unidos.

Zakrasek comentó que Google trabajó con varios socios del ecosistema de empleos para garantizar que el contenido sea publicado de manera precisa, tan pronto como esté disponible y dirigido exactamente a los usuarios que lo encontrarán más relevante.

En este punto, en Argentina algunos de esas asociaciones fueron con Trovit Empleos, Trabajemos Argentina y Lovemondays, y a nivel global los ejemplos incluyen LinkedIn y Glassdoor.

El responsable de esta función mencionó que si una persona inicia sesión en Google, incluso puede ver cuánto tiempo le llevaría llegar al trabajo desde su casa (siempre y cuando haya compartido esta información y el anuncio tenga una dirección física asociada).

En un comunicado, la firma tecnológica remarcó que esta función también es una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas y citó que, según datos del ministerio de Producción (2017), hay 853.000 PyMEs en Argentina que concentran alrededor del 70% del empleo formal.

Esta nueva experiencia de búsqueda "contribuye a simplificar el proceso de selección para que PyMEs y emprendedores puedan dedicar más tiempo a hacer crecer su negocio y al mismo tiempo, conseguir los empleados adecuados", enfatizó.

"Con este objetivo, Google publicó documentación abierta (acá: https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting) para que cualquier empleador o reclutador pueda integrar sus búsquedas laborales para que aparezcan en esta nueva experiencia", agregó.