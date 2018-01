Es ingeniero jujeño, radicado en Berlín y escribe en sus ratos libres

Es ingeniero en informática, cineasta, guionista y escritor humahuaqueño, radicado en Berlín, Alemania, y premiado hace poco en Francia. Recientemente presentó "Colibrí de fuego", el último libro de su exitosa trilogía Inkakuna. El artista humahuaqueño regresó a su tierra para presentar su último libro en la Plaza Sargento Gómez de esta localidad, lugar al que mucha gente se acercó para comprar los ejemplares autografiados por el autor.



¿Qué es Inkakuna?

Inkakuna es una trilogía que narra principalmente la historia de los incas desde antes de la llegada de los españoles hasta que se destruye completamente el Tawuantinsuyo. Lo dividí en tres partes, el primer libro se llama "Los hijos del sol" que es una historia totalmente incaica; luego escribí "La conquista del oro" que tiene que ver con el enfrentamiento cultural de españoles e incas y finalmente escribí "Colibrí de fuego" que muestra la resistencia de los últimos incas que no quieren perder todo lo que tenían antes e intentan recuperarlo pero por cuestiones internas, de traiciones terminan desapareciendo.

¿Cuánto tiempo te llevó escribir la trilogía?

Casi doce años. La idea al principio era hacer una película porque en ese momento estaba estudiando cine y como nunca se hizo una película sobre los incas se me ocurrió esa idea. Empecé haciendo un guion y ahí empezó la parte más fuerte de este proyecto que fue la investigación. Empecé a viajar por España donde hay diferentes documentos de Las Indias después viajé a Bolivia y a Perú recorriendo diferentes pueblos y estudiando todo lo relacionado con los incas. Eso me llevó a comprender que sería muy difícil hacer una película por los costos que tendría y ahí surgió la idea de transformar este proyecto cinematográfico en un proyecto literario. Así escribí el primer libro que fue un éxito y luego seguí con los otros.

Hablando ahora de la presentación de "Colibrí de Fuego", contame ¿cómo fue la presentación de este libro?

La presentación de este libro fue un éxito, fue diferente a las presentaciones anteriores que fueron en lugares cerrados con un público más selecto, en cambio esta presentación fue abierta a todo púbico en la Plaza Sargento Gómez.

¿Cómo fue la escritura de este libro que es el final de la trilogía?

Creo que aprendí mucho en el proceso. Por ejemplo ahora cuando leo el primer libro me doy cuenta que escribí muchas palabras en quechua y esperaba que el lector vaya a buscar su significado en internet y así aprenda, pero comprendí que ese no era su rol, que el lector debía entretenerse. En el segundo libro empecé a suavizar los términos y en el tercero ya aprendí a jugar con la literatura sin el miedo de que no se me entienda. "Colibrí de fuego" ya no tiene una persona narrativa, sino que tiene dos y eso lo vuelve súper interesante.

¿Cómo financiaste tus libros?

De manera independiente. El primer libro es el que más costó por la inexperiencia y el costo del financiamiento porque los otros dos se financiaron con las ventas. Si bien tuve la posibilidad de trabajar con editoriales pero me da un poco de miedo la fama (dijo entre risas). Creo que trabajar con una editorial implica otro tipo de dinámica que me llevaría a tener otros tiempos en los que me vería obligado a hacer cosas de acuerdo a los requerimientos de la editorial y yo quiero que esto sea tranquilo, sentirme libre y vivirlo más como una pasión elevada que tengo.

"Inkakuna" es mi obra y son mis tres hijos porque hice todo, desde escribirlos hasta diseñar las tapas y cuidar cada detalle.

Fuiste premiado en Francia con el Premio Hemingway, ¿cómo fue esa experiencia?

Escribir novelas es un proceso muy largo y como a mí me gusta ver resultados, a veces escribo cuentos. El concurso que gané está relacionado con la tauromaquia y pensé por qué no contar la historia de Casabindo y así salió "Los toritos de Casabindo" que fue el cuento premiado.

¿De qué se trata "Los Toritos de Casabindo"?

Describí un personaje de la zona al que le empiezan a pasar cosas, que hace un pacto con el diablo sin saberlo y va a luchar contra los toros para quitarles la vincha y también voy contando como en España y Francia les gusta matar a los toros cosa que está muy metida en su cultura, en cambio para nosotros la idea no es maltratar al animal sino quitarle la vincha al toro para ofrecérsela la Virgen. Fue una forma de cuestionar el toreo en el que se lastima a los animales.

Por lo que escribís, tenés muy presente nuestra culturaÓ

Sí, absolutamente. Son muy pocas obras las que escribí que no tengan que ver con nuestra cultura. Por ejemplo, hay otro cuento que escribí que también fue finalista en el que cuento la historia de la batalla de Yavi cuando existía el Marqués y esa es la parte que más me gusta que tiene que ver con documentar porque me ayuda más a conocer nuestra cultura.

¿Cómo es tu vida en Berlín?

Al principio fue difícil pero me fui adaptando. Hoy vivo y trabajo allá como ingeniero y en mis tiempos libres, me dedico a escribir. Así que voy repartiendo mi tiempo entre crear softwares y escribir novelas.

¿Cómo fue la primera vez que escribiste algo?

Creo que los primeros cuentos son horribles y nunca deberíamos mencionarlos pero me acuerdo que fue un cuento relacionado con mi adolescencia y ahora cuando lo leo pienso que no pude haber sido tan ingenuo. Nunca le tuve miedo a la página en blanco.

¿Qué otras presentaciones de este libro tenés pensado hacer?

La próxima será en Berlín.

¿Cuál es tu próximo proyecto?

Tengo varias ideas pero creo que el más cercano y plausible es recopilar mis cuentos .