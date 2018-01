Fabiola Zerpa: "Siento que se burlaron todo el tiempo de mi"

Luego de conocerse el allanamiento y la imputación al exfuncionario provincial Pablo Perovic, acusado de encubrimiento por la muerte del joven humahuaqueño Matías Puca (18), ocurrido el 17 de septiembre del año pasado, su madre Fabiola Zerpa desde la ciudad de Humahuaca rompió el silencio y habló con El Tribuno de Jujuy.

Pidió que la Justicia actúe de inmediato y detenga al conductor del vehículo que embistió de atrás a su hijo y que aún continúa prófugo. "Sentí mucha bronca porque se burlaron todo el tiempo de nosotros, siento que nos ocultaron información desde un primer momento", señaló dolida.

También dijo que el papel de los medios de comunicación fue importante para que avance la Justicia.

-¿Cómo está atravesando estos momentos?

-Tenía mucha angustia sabiendo que llegaban las fiestas y Matías no iba a estar. No quería que lleguen porque era despedirme de un año trágico y a la vez no saber nada; la pasé muy triste pero acompañada de mis hijas.

-¿Cómo fueron estos meses?

-Fueron los peores días, meses, que me tocó vivir esta pesadilla. Yo creo que todas las mamás que pasaron por esto nunca lo van a terminar de asimilar. Me despierto cada mañana y no puedo creer que mi hijo ya no está, creo que nunca lo voy a poder asimilar, siento que todo esto es un sueño, que no es real.

-¿Qué es lo que más extraña de Matías?

-Sus bromas, su buena onda. Siempre jugando, agarrándome, escondiéndose detrás de la puerta y su alegría. Me parte el corazón cuando veo a mi nieto que cada vez que se abre la puerta espera verlo a su papá. Lo extraña y lo necesita.

-¿La última vez que habló con él?

-La última vez que lo ví fue esa noche que pasó todo. Él estaba entusiasmado, quería que veamos la carroza de su colegio, pero como demoraba mucho estuvimos hasta casi las tres de la mañana. Como se hizo tarde, sus hermanas se durmieron y él tenía en brazos a una de ellas, nos despedimos y lo último que me dijo fue: "nos vemos mañana", y le dije que no se quede mucho tiempo y me dijo que se iba con sus compañeros a descansar.

-¿Cómo fue todo este tiempo en relación a la investigación?

-Desde que empezó el caso, era empezar de cero porque no había nada. Con las cámaras no se veía nada y ni siquiera se sabía qué vehículo era el que atropelló a Matías. Después salieron versiones en los medios y yo le preguntaba al fiscal si tenía conocimiento y él me decía que estaba investigando. Sentía mucha impotencia porque no teníamos nada. Después empezaron a circular los rumores, y era tan difícil de creer que haya gente sin corazón que pueda llegar a este nivel de ocultar, callar y de burlarse.

-¿Siente que se burlaron de Ud.?

-Tal cual, cuando toda una provincia pedía justicia y no teníamos nada y las personas que sabían estaban totalmente enteradas. Al final se confirmaron todos esos comentarios que circulaban por las redes. El nombre de hijos de funcionarios circuló siempre. Qué coincidencia que el ministro de Seguridad haya estado involucrado en esto y digo involucrado porque si en un primer momento él lo supo, lo ocultó directa o indirectamente. Es algo ilógico, raro no sé cómo llamarlo. Sentí mucha bronca porque se burlaron todo el tiempo de nosotros.

-¿Y cómo es que llega el nombre de Pablo Perovic a la causa?

-Por un identikit, porque el fiscal investigaba en las casas que vendían repuestos de autos Chevrolet y preguntaba semanalmente quiénes habían ido a comprar repuestos y ahí saltó que habían hecho compras, que habían ido a sacar presupuesto y los que venden ahí colaboraron y así hicieron el identikit y dieron con el nombre de Perovic. Después cuando se lo investigó, se determinó que él no tenía ningún rodado a su nombre con esas características y ahí se lo imputa por encubridor.

En base al allanamiento que hubo, se tienen que aportar todo lo que se encontró y se tiene que adjuntar al expediente, que el caso no entró en feria, que se va a seguir investigando, que el fiscal Osinaga ahora está a cargo y me tengo que reunir con él.

-¿Cree que van a encontrar a los responsables del hecho?

-Tengo la esperanza que se haga justicia. Creo que todavía falta mucho, con tanta injusticia y niebla que hay alrededor de esto creo que falta mucho aunque no pierdo la esperanza. Voy a luchar hasta el final para que se haga justicia.

-Ahora ¿qué espera de la Justicia?

-Que funcione como tal. Quiero que la Justicia reaccione y que el gobernador se haga respetar y tome las decisiones que tiene que tomar para que el pueblo lo respete, es lo que pienso yo como ciudadana y como mamá.

-¿Siente que su lucha es desigual?

-Totalmente, porque ellos tienen el poder de decisión, tienen todas las facultades. Pero igual esos nombres saltaron y se confirmaron y por algo será. Esos nombres que se escuchan están en el Gobierno, en el poder son ellos quienes tienen el control de todo, pero no el poder de Dios.

-¿Qué le diría hoy a Matías?

-Que lo necesito, que lo voy a llorar hasta el fin de mis días. Que Benjamín nos tiene de pie y que siempre lo vamos a extrañar y a recordar, que el día que nos vamos a encontrar va a llegar y espero ese día.

-¿Se siente acompañada?

-Me sentí acompañada por toda la sociedad y la prensa, que me hicieron sentir que no estaba sola. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles a todos los medios por ayudarme a difundir mi pedido de justicia y a aquellas personas que me decían "Todos somos Matías" y que sintieron esta partida. Los medios fueron de mucha ayuda porque hicieron que este caso no decaiga, sino que siga vigente y que seguimos pidiendo justicia. Cuántos casos más debe haber como el de Matías, por eso voy a seguir yendo a los medios para que me acompañen en esta lucha y les agradezco infinitamente.

Fue embestido de atrás

Matías Puca era carrocero de la Escuela Técnica de Maimará, vivía con su madre, su novia y su hijo de apenas 2 años.

La mañana del 17 de septiembre fue embestido de atrás cuando caminaba por una de las veredas de la avenida Fascio junto con cinco compañeros que de milagro salvaron sus vidas.

Estuvo internado en el hospital “Pablo Soria” y días después murió a causa del violento impacto que recibió.

Lograron dar con el propietario del auto, que ahora está imputado, gracias al trabajo del fiscal Nº 4 Aldo Lozano, quien pidió incansablemente a las casas de repuestos de automotores la descripción de los compradores de la marca Chevrolet Agile y además solicitó que las imágenes de las cámaras de seguridad fueran analizadas por una empresa internacional.

Fuentes judiciales informaron que en estos días habrá novedades al respecto.