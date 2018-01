Inauguraron consultorio para las personas trans

Se inauguró el primer consultorio de atención integral para personas trans que funcionará en el hospital "San Roque". Se trata del consultorio 12 que atenderá los viernes de 10 a 12 y de 16 a 18. Se garantiza así el derecho de las personas que integran esta comunidad a acceder a una atención integral y de calidad en el sistema jujeño de salud pública, reconociendo y respetando su identidad de género.

Los médicos del hospital tomaron la iniciativa y hoy es una realidad este espacio inclusivo, en el que solo faltan designar algunos profesionales, pero hay avances en el tema. El equipo está integrado por una ginecóloga especialista en salud sexual y reproductiva, Silvia Poma, la infectóloga Elías y un equipo de psicólogos y profesionales interdisciplinarios que debe terminar de conformarse para cumplir con el servicio de forma integral.

Vale comentar que el consultorio está a disposición de cualquier persona y sería como una "evolución" de lo que comenzó siendo un consultorio nocturno en la Sala 7, donde hay veinte personas en tratamiento hormonal.

Lourdes Ibarra, presidente de la Asociación "Damas de hierro", comentó que "contar con un espacio donde puedan asistir y hacer tratamiento con un médico es importantísimo, ya que la automedicación es un flagelo para el colectivo Lgtb. Es muy importante que esto esté funcionando y que realmente se garantice la salud pública", sostuvo.

"Damas de hierro" entre sus objetivos para el 2018 tiene pensado la inauguración de un Centro de Atención Integral (CAI) de la diversidad en Palpalá, que "será un poco más interdisciplinario porque vamos a trabajar en reducción de daños, con personas que conviven con el virus del VIH, con personas trans, será más amplio".

Censo de transgénero

Respecto al censo de mujeres trans Ibarra comentó que los números que hoy tienen son alentadores, ya que están trabajando en un 49% en los departamentos; en los principales llegan a 100 personas a menos de 20 días de iniciado el operativo. Alcanzará a 12 localidades y se diagramó también a los municipios donde no se identifican personas trans, de eso se cuenta con un mapeo. Esperan llegar en los próximos meses a un 80% del censo en la provincia.

"Notamos el compromiso de las compañeras que cada día tienen que salir a censar, por la mañana, tarde, noche, lugares de trabajo. Hay un equipo muy comprometido, son muchas las que están incorporadas y formamos un equipo interesante y estamos en territorio hace 20 días".

Así también comentó que en la recepción de la gente "hay sentimientos encontrados porque vienen de varios discursos, de ser usadas para campaña y le prometen cosas y hubo otra gente de una oficina provincial censando prometiendo cosas que no se hicieron. Es como que ellas desconfían y nos cuesta hacerles entender que los datos son importantes", afirmó. Explicó que hay un grupo resistente que también es registrado como "negativo" al no censarse. "Algunas tienen miedo que la policía pueda atacarlas, creo que la ignorancia hace que crean cualquier cosa, quizás al no entender el contexto del censo y la dimensión que tiene este trabajo que iniciamos". Por último dijo que en marzo presentarían los primeros datos de este primer censo a mujeres trans.