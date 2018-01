La Federación Jujeña ya tiene el calendario oficial del 2017

La Federación Argentina de Pesas dio a conocer el calendario oficial para la temporada 2018. Los pesistas de la Federación Jujueña comienzan a diagramar la pretemporada.

El 2017 para las pesas de Jujuy fue muy bueno, desde las capacitaciones que se desarrollaron hasta los resultados tanto a nivel nacional como local y regional.

Sin embargo en este nuevo año, las metas también se renovaron, especialmente porque aún Jujuy tiene chances de tener un representante en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires.

El primer torneo regional simultáneo se realizará el 17 de marzo próximo. Por lo tanto la entidad madre de las pesas en Jujuy deberá albergar en alguno de los clubes afiliados, el torneo para luego enviar las marcas realizadas a la Federación Argentina. El segundo Regional será el 5 de mayo también con sede a definir.

Del 12 al 19 en Santo Domingo, República Dominicana, se desarrollará el Panamericano de mayores, luego en el mismo mes pero desde el 27 hasta el 31, se desarrollarán los Juegos Odesur en Cochabamba, Bolivia.

El 26 de mayo tendrá lugar el Panamericano sub 17 de Colombia, allí Jujuy tendrá chance de contar con atleta representante habida cuenta las marcas con las cuales culminaron el año pasado.

El 23 de junio será momento del tercer Regional Simultáneo. El cierre del primer semestre será el 6 de julio con el Mundial sub 20 en Taskent, capital de Uzbekistán.

El inicio de la segunda parte del año será en agosto con el Campeonato Argentino de las categorías sub 15, sub 17 y sub 20 con sede a confirmar por parte de la Federación Argentina de Pesas.

Sin embargo los Juegos de la Juventud de Buenos Aires se llevarán todas las miradas, ya que se trata de la máxima cita del deporte mundial para las jóvenes promesas que tienen los deportes en general, las pesas en particular.

A diferencia del año pasado, la Federación Jujeña de Pesas intentará ver si Joel Luna regresa a pasar la temporada concentrado en el Cenard junto a Luis Cruz, o bien otra vez se suman al staff de competidores del gimnasio que orienta Ismael Luna en la instalaciones de Club Atlético Independiente.

Por lo pronto, el primer de enero, los chicos ya comenzaron con los trabajos en el Club Atenas de barrio Almirante Brown pensando en dar lo mejor esta temporada y poder hacer historia.