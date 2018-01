Trasplantados contra el cierre de "Incluir Salud"

Hoy a las 8 en la puerta del edificio de "Incluir salud", en avenida España de esta ciudad, pacientes y empleados que no reciben el servicio ni contratos para la continuidad laboral protestarán contra el cierre de ese programa. "Nos siguen mintiendo diciendo que el Incluir no se cierra, pero siguen despidiendo a los empleados para en marzo cerrar sus puertas definitivamente. Nos mienten diciendo que nos pasarán al Pami, de ser así estamos de mal en peor porque a los actuales afiliados del Pami no les están dando la medicación y no solo pasa acá sino en todo el país. Nosotros los trasplantados y pacientes en diálisis no podemos cortar el tratamiento, agradeceremos la cobertura en esta desagradable situación", expresaron las personas afectadas.

Las personas trasplantadas pasaron mal el 2017, ya que desde la inauguraron del consultorio en el hospital "Pablo Soria", para atención específica a este sector, su atención fue alterada debido a la abultada deuda del Estado con la médica que realizaba la prestación. Fueron trece meses de deuda salarial que mantenían con la profesional. Aunque luego se normalizó la situación del consultorio y se canceló la deuda con la médica, hubo retrasos con la medicación.

Son cerca de 200 personas trasplantadas, y en el consultorio se atienden unos ocho pacientes por día.

Se destacó que el programa "Incluir Salud" fue concebido para mejorar el acceso al sistema y garantizar una asistencia de calidad. Presenta grandes avances en materia de equidad y transparencia. Las mejoras incluyen la normalización económica, regularización para acceder a la credencial y equipamientos para el "Pablo Soria".