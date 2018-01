Una manifestación de amor hacia aquellos que perdieron la esperanza

El fin de año simboliza un encuentro, una fiesta y un brindis en cada hogar.

La llegada de la Navidad es un momento especial para todas las personas pero con sentimientos adversos: muchas lo disfrutan a pleno y en compañía de sus seres queridos, pero otros no.

Algunos no disfrutan las fiestas por tener que cuidar de sus animales o de un familiar que posee una discapacidad y que ante los constantes estallidos de los cohetes la pasan mal. Otros, tampoco lo hacen porque sienten tristeza al ver que cada año hay una silla vacía más en la mesa.

También, hay quienes en soledad pasan la Nochebuena y con nostalgia tratan de sentir que es un día más, para que el dolor que poseen en sus corazones sea más leve.

Ante esta situación, grupos de voluntarios sienten empatía. Al conocer la realidad de las personas que viven en la calle, se ponen en su lugar e intentan darles cariño y compañía.

Ellos ya los conocen porque durante todo el año los visitan por la noche, dándoles un cálido abrazo, un buen consejo y un plato de comida.

Es por eso que prefieren pasar la Nochebuena y recibir la Navidad junto a ellos. Junto a personas que no tienen un hogar porque a lo largo de su vida tuvieron dificultades que no lograron superar y terminaron viviendo apostados en diferentes partes de la ciudad.

Y a raíz de eso, se refugiaron en malos hábitos que, en la mayoría de los casos, derivaron en serios problemas de adicción.

Frustraciones amorosas con exparejas o golpes económicos son algunas de las causas que llevaron a no solo hombres, sino también a mujeres a parar en la calle.

Allí fue que sus historias se empezaron a cruzar con otras, cuando en ese duro andar, se toparon con más personas que decidieron seguir ese mismo camino. Pero también se encontraron con voluntarios que luchan por ayudarlos a mejorar su forma de vida y se convirtieron en su familia.

Entre las tantas instituciones que se dedican a contener a esta población de hombres y mujeres se realizaron diferentes actividades, algunas antes de Navidad y otras después.

Una de esas iniciativas, se denominó "Por una navidad diferente" y fue impulsada por los voluntarios de los grupos "Por Una Sonrisa" y "Perchero Social" que unieron fuerzas y bajo su mando solidario nuevamente cobijaron a todos los que no tenían donde y con quién pasar la Nochebuena.

El proyecto inició a principios de diciembre, quizás la parte más difícil e importante fue la búsqueda de donaciones, la venta de rifas para los gastos de la jornada y la difusión masiva para que la sociedad jujeña brinde su colaboración.

El aporte de los jujeños no tardó en llegar, de a poco los voluntarios fueron recolectando todo lo necesario para que la cena sea además de rica, abundante y al alcance para todos.

El día más esperado

Una vez juntados los insumos y luego de haber pedido los permisos pertinentes, los jóvenes ocuparon un sector de la vieja terminal para limpiarlo y adornarlo con el fin de recibir allí más donaciones durante el 24 de diciembre y realizar en ese mismo lugar la cena de Nochebuena.

Para eso, precisaron organizar un equipo que realice la tarea de la limpieza, otro que reciba las donaciones y un tercero que cocine los exquisitos platos de comida.

Con el correr de las horas, la gente empezó a arribar al lugar.

Hombres y mujeres fueron llegando con sonrisas en sus rostros y con la satisfacción de saber que esa noche no iba a hacer como las otras, iba a ser diferente. Y así fue.

A la par de ellos también llegaron más donaciones. Numerosas familias llevaron más comida, algunos las separaron en platos de plásticos y con cubiertos, lista para entregarlas.

Otros llevaron bebidas sin alcohol y también ropa de todos los tamaños.

Esa noche tuvo la particularidad que no sólo se acercaron aquellos que se encuentran en situación de calle, también asistieron familias en situación de pobreza, madres solteras con niños, un papá con su pequeño y hasta un hombre con su mascota fueron parte de la jornada solidaria.

Hasta los que perdieron el transporte y quedaron en la vieja terminal, muy respetuosamente, al escuchar la música y la algarabía que se desplegaba del lugar, se arrimaron y preguntaron si podían integrarse.

Pregunta que los voluntarios respondieron con un sí.

El momento del brindis

AGASAJADAS/ PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE RECIBIERON LA NAVIDAD CON LOS ABNEGADOS VOLUNTARIOS JUJEÑOS.

El menú de la noche fue variado, de entrada los invitados disfrutaron de pollo con arroz y luego recibieron el planto principal que fue chancho con ensalada rusa. A eso le sumaron empanadas y bebidas frescas. Mientras transcurría la cena, la alegría se notaba en cada rostro, las carcajadas se escuchaban a lo lejos y parecían tapar cualquier ruido pirotécnico que estallaba alrededor. Sumado a todo eso, el joven músico jujeño, Maxi Ciares quiso ser parte de la noche y con un popurrí de sus canciones más festivas desparramó su música entre todos los presentes haciendo que la noche sea más agradable aún.

Y llegó el momento del brindis, todos juntos, con el vaso en la mano, esperaron que sean las doce como lo hace cualquier familia, como pasa en cada hogar de Jujuy. Cuando llegó el momento, casi un centenar de personas levantaron su vaso y dijeron salud. ¿Y porque brindaron? Algunos seguramente lo hicieron por sus seres queridos que no ven hace tiempo o los que están en el cielo, otros lo hicieron para que aquellos que poseen problemas lo puedan superar, pero todos en lo más profundo de su corazón brindaron por algo en común: por esa gran familia que se formó esa noche y para que la solidaridad siga prevaleciendo en todos los que necesitan de ella. Después de brindar, llegaron los fraternales abrazos entre todos los que recibieron una Navidad diferente. Aunque no se notó tan diferente porque parecían una familia como cualquier otra. El único momento de la noche que no fue agradable, fue cuando los estruendos pirotécnicos se hicieron oír. Una de las mujeres que asistieron posee una discapacidad y por ello le teme a esas explosiones. Empezó a llorar y a desesperarse pero los voluntarios rápidamente la abrazaron e intentaron calmarla. A pesar de eso, la jornada que fue gratificante culminó con la entrega de la torta y una bolsa de comidas navideñas para cada uno de los presentes.

El cambio de look de Tere



IMPRESIONANTE/ TERE ANTES Y DESPUÉS DE SU CAMBIO DE LOOK.

“Tere” como la conocen sus amigos, es una mujer que se encuentra en situación de calle. A pesar de que tiene familiares en la provincia, los que la conocen manifiestan que optó por vivir de esa manera.

Es muy conocida en el ambiente del voluntariado y también querida por todos los que la conocen. “Es una persona amable que le gusta ver revistas de famosos, siempre nos pide y nosotros le llevamos. También nos pide lapiceras y carpetas”, contó una voluntaria.

Una de las partes de la campaña “Por Una Navidad Diferente” fue destinada a ella. Mediante una publicación en Facebook de una de las integrantes de “Perchero Social” se realizó una convocatoria para personas que quieran colaborar con “Tere” para realizarle un cambio de look.

Fue así que peluqueros y una donante de ropa se sumaron a esta idea y el 24 de diciembre por la tarde llevaron a la mujer primero a la peluquería que está situada en Palpalá y luego le entregaron ropa nueva que le donaron.

“No veo las horas que me vean todos así, me siento muy bien”, fueron algunas de las palabras de “Tere”. Los voluntarios contentos cumplieron con ella y esperan verla en una mejor situación.

Una iniciativa integradora

El proyecto “Por una Navidad Diferente” fue realizado gracias a un incansable trabajo en conjunto de “Por Una Sonrisa” y “Perchero Social” donde ambos grupos reunieron voluntades para poder concretar esa jornada tan necesaria para tantas personas.

Sin importar la bandera de cada institución, se congregaron para sacar lo mejor de cada uno.

“Queríamos que la navidad sea diferente, y no lo que viven cada día. Siempre nos contaron que cada fiesta era muy difícil para ellos porque no tenían a nadie al lado a quién abrazar y con quién compartir”, mencionó a nuestro diario Alejandra Aizama, integrante de “Por Una Sonrisa”.

“Me siento satisfecha de hacer este trabajo, porque son personas que necesitan de nosotros, y mientras podamos seguir ayudando, escuchándolos y brindándoles lo que necesiten lo vamos a seguir haciendo”.

“Es algo hermoso hacer esto, la gente nos reconoce esta tarea con un abrazo, un beso o una sonrisa te devuelven lo poco que le damos”, siguió diciendo la voluntaria.

En ese sentido, agradeció a todas las personas e instituciones que se sumaron a colaborar con la iniciativa.

“Esperamos que el próximo año salga mejor aún y sigamos hacia adelante. Le pido a la gente que ayude a las personas en situación de calle, que no pase por el costado, que colabore, porque ellos solo necesitan una colaboración, un poco de comida o una charla amena”, dijo.

Al recordar la importancia de la tarea que llevan a cabo junto a sus compañeros reflexionó al respecto y pidió a la sociedad jujeña más solidaridad y menos indiferencia.

“Antes yo pasaba como si nada al lado de ellos pero con el tiempo me di cuenta que no son malos y no hacen daños.

“Son personas normales que necesitan que los entendamos y los ayudemos a superar obstáculos”, aseguró.

”Hay personas que salieron de sus adicciones, empezaron a cambiar y eso nos da esperanzas y más fuerzas. Pero no todos, aunque ese cambio no es fácil, sabemos que de a poco se puede lograr”, señaló al concluir.



Una ayuda de todos los días

Cada lunes el equipo que compone “Manos Abiertas” recorre distintos puntos de la ciudad para encontrarse con sus “patroncitos” (personas en situación de calle). Los martes y sábados, “Zoom”, realiza un recorrido similar; los miércoles llega el turno de “Por una sonrisa”; los jueves de “Jujuy ayuda con el corazón” y Fundación “Sí”; mientras que los viernes, el Comedor “12 Apóstoles” recibe a estas personas para brindarles la cena en la punta del parque San Martín. A estos grupos se le suman “Perchero Social” y “Los Payamigos” que también brindan su colaboración a este sector. Cabe mencionar que hoy en día, los voluntarios visitan a más de 50 personas que viven en diferentes sectores de la capital como ser la zona de la vieja terminal, los puentes, los hospitales (“Pablo Soria” y “San Roque”), Mercado de Concentración, parque San Martín y algunas arterias céntricas