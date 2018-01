Creedence confirmó fecha para la Argentina

Luego de conocerse su participación en el Cosquín Rock 2018, uno de los festivales más importantes del género de nuestro país, la banda estadounidense Creedence Clearwater Revisited volverá a presentarse el 9 de febrero próximo en el Estadio Luna Park, con un show en el que repasará clásicos como “Proud Mary”, “Have you ever seen the rain”, “Down on the corner”, “Fortunate's son” y Suzie Q”, entre otros.

Formada por el baterista Doug “Cosmo” Clifford y el bajista Stu Cook, esta agrupación formada en 1995 se dedica a recrear los clásicos de Creedence Clearwater Revival, la banda de la que fueron parte junto al guitarrista y cantante John Fogerty, y su hermano Tom, disuelta en 1973.

El regreso del popular grupo no le interesó a Fogerty, por lo que la nueva formación incluye al guitarrista y cantante John Tristao, el guitarrista líder Kurt Griffey, y el multinstrumentista Steve Gunner.

Creedence alcanzó la fama luego de billar en el legendario concierto de Woodstock en 1969, cuando además logró incluir tres discos en los primeros puestos del ránking. Fueron las placas “Bayou Country”, “Willy and The Poor Boys” y “Green River”.

Tras la partida de Tom Fogerty del grupo en 1971, quien luego moriría a causa del Sida en 1990, la banda siguió como trío un año más hasta su disolución definitiva.

La atención se centró luego en John Fogerty, quien además mantuvo una larga disputa por los derechos de sus canciones en los años '80, finalmente fueron Cook y Clifford quienes más activos se mantuvieron, en especial, a partir de 1995 con el resurgimiento del grupo.

Con una breve reforma en su nombre, esta formación visitó en varias ocasiones la Argentina, en donde la música de Creedence cuenta con muchos fans.