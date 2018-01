Wanchope y Buffarini fueron presentados en Boca

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, espera por la desvinculación del delantero Carlos Tevez del Shanghai Shenhua de China y descartó las llegadas de los volantes ofensivos Nicolás Gaitán y Emanuel Reynoso, en la presentación del lateral derecho Julio Buffarini y el atacante Ramón Ábila, los dos refuerzos hasta ahora del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto.

"Estamos igual que antes. Carlos (Tévez) está terminando de negociar su salida del club chino. Y nosotros somos muy respetuosos porque ellos invirtieron mucha plata. Ahora cuando Tevez sea jugador libre en una hora arreglamos el contrato", sostuvo Angelici en el Hotel Sofitel de Los Cardales.

Si bien no es oficial, el delantero resolverá su situación en las próximas horas y el martes sería presentado como nuevo refuerzo.

"Wanchope" Ábila sobre este tema señaló: "Carlos es un amigo, mi ídolo y sueño con jugar con él. Ojalá se arregle su llegada. Lo vi muy bien físicamente y con muchas ganas de volver a Boca", puntualizó.

Angelici explicó -luego- las razones por las que descartó a Gaitán, de Atlético de Madrid de España, y Reynoso, de Talleres de Córdoba.

"Gatián es un jugador de las inferiores del club. Charlé con el presidente del Atleti (Enrique Cerezo), con quien tengo buenas relación, y el problema no es comprar una parte del pase, sino pagarle la totalidad del salario al jugador. Hay que recordar que Nico juega en uno de los tres equipos más importantes de España", reveló.

"Hablamos con el cuerpo técnico por Reynoso y Talleres lo tasó en un precio que Boca no está dispuesto a pagar. Desde ahí dejamos de hablar", sentenció.

Angelici, en otro tramo de la conferencia, se refirió a las situaciones del lateral izquierdo Emmanuel Más, de Trabzonspor de Turquía y del zaguero central paraguayo Gustavo Gómez, de Milan de Italia.

"Más iba a ser presentado hoy, pero por razones y detalles legales con el club turco (falta que le devuelva a Boca el contrato firmado) no lo hicimos. Igual ya por la tarde se entrenará con el plantel. Y en las próximas horas se convertirá oficialmente en el tercer refuerzo", informó.

"Estamos negociando con Milan. Espero que entre hoy o mañana se solucione. Queremos que Gómez juegue en Boca", enfatizó.

Boca, en caso de incorporar al defensor guaraní, tendrá a seis jugadores extranjeros en el plantel. "Sé que hoy en el Ministerio de Trabajo se va a homologar el nuevo convenio que permite que los clubes tengan seis extranjeros en el plantel y cinco en cancha", reveló Angelici.

"Tenemos un plantel importante. En los últimos dos años llegaron jugadores de jerarquía. Y al no tener manager deportivo los dirigentes nos tenemos que sentar con el DT y hablar sobre los refuerzos. Para mi no está mal porque los jugadores son capital del club", señaló.

Angelici, por último, se refirió al contrato que firmó el entrenador Marcelo Gallardo por los próximos cuatro años.

"Ojalá en fútbol argentino pudiésemos tener proyectos a mediano y largo plazo. Pero igual lo veo difícil porque dependemos de los resultados. Tenemos la mejor de las relaciones con Guillermo (Barros Schelotto) y podría haber firmado hasta el final de mi mandato (diciembre de 2019) pero por decisión de él lo hicimos hasta el final de la Copa Libertadores", detalló.

Justamente, Ábila y Buffarini coincidieron en que la Copa es "el principal objetivo del año" no solo por la "jerarquía" del certamen sino por la "historia" de Boca.

"Llegamos para jugarla y ganarla. Es lo que queremos todos. Estamos con muchas ganas, estamos felices", repitieron.

Boca Juniors, líder de la Superliga Argentina de fútbol con 30 puntos, recibirá el sábado 27 de enero, a Colón de Santa Fe, por la 13ra. fecha.