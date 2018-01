Zapla inició la pretemporada en su 71 aniversario

Un día como hoy pero de 1947 nacía el "merengue" palpaleño que justamente hoy, cumpliendo su 71 aniversario, volvió a los trabajos con el plantel profesional luego un breve receso para afrontar en el primer semestre de 2018 la Reválida del Federal A y la Copa Argentina. Con 11 jugadores y a la espera del resto, que llegarán esta noche y otros mañana, Altos Hornos Zapla hoy comenzó la pretemporada que tendrá doble turno hasta mañana viernes, el sábado se trabaja por la tarde y el domingo por la mañana. El técnico Horacio Zingariello y dirigentes confirmaron que finalmente no se concrentará el regreso de Marcos Brítez Ojeda por la alta erogación económica que exige el representante del jugador pese a que el “merengue” sufrió otras 5 bajas más (Ladogana, Colli, Oltilina, Pablo y Jonatan Acosta).

Los muchachos esta mañana hicieron trabajos de potencia en el gimnasio y por la tarde realizarían algunas tareas con pelota en el “Emilio Fabrizzi”. Teniendo en cuenta que ya se confirmaron los dos partidos amistosos y también los refuerzos que llegarían en los próximos días. Hoy después de las 18 se efectuarán festejos con agasajos y brindis de cumpleaños por parte de un grupo de hinchas en las instalaciones del club y el sábado la Comisión Directiva tiene previsto realizar una jornada especial para que disfrute el socio de forma gratuita. Para saber más información mañana adquirí el diario El Tribuno de Jujuy en la edición impresa.

Un año más en la historia de un grande de Jujuy

La Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla es un club de fútbol de argentino de la ciudad de Palpalá en la Provincia de Jujuy que fue fundado en 1947 y juega en la tercera división del fútbol argentino.1​ Ha tenido importantes participaciones en los torneos nacionales organizados por la AFA a fines de la década del 70 y principio de la de los 80. Es el único equipo del norte argentino que posee un premio a nivel nacional como mejor equipo del interior. Es el único equipo jujeño en jugar un torneo internacional (Trofeo del Exodo) con equipos como AC Milan de Italia y F. C. Barcelona de España. Llegando a tener la visita de Diego Maradona en su estadio y ganarle a Boca Juniors por 2 a 0 en otra ocasión.

Historia

Un grupo de jóvenes que gustaba de jugar al fútbol y participar en los torneos internos que se realizaban en la ex fábrica militar Altos Hornos Zapla, encabezados por Pastor Caro y el Coronel Emilio Fabrizzi, fundan el 4 de enero de 1947 en uno de los centros poblados de Palpalá, el Club Defensores de Centro Forestal. El motivo de la fundación era competir, en forma oficial, en los torneos de la Liga Jujeña de Fútbol.

Comienzan participando en la categoría “B”, alternando con buenas y mediocres actuaciones. A fines de la década del 50 se decreta la creación del Complejo Deportivo, por inmediaciones de los barrios 9 de Julio y Loyola; el mismo contaría con cancha de fútbol, básquet, bochas, pileta de natación, y demás dependencias para el esparcimiento de los trabajadores del centro siderúrgico.

A partir de entonces, comienza a formarse un equipo que era un desprendimiento del que disputaba los torneos internos, el del Centro Siderúrgico, que se denominaba “Zapla”. En sus comienzos, se hace cargo el Ingeniero Coluchi, amante de este deporte. Un soñador que deseaba que el equipo que se estaba formando, haga historia en el fútbol jujeño.

A principios de los 60', traslada al equipo de Forestal y cambia de nombre, denominándose “Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla”, transformándose en unos de los complejos deportivos más importantes del norte del país.

En fútbol, su rica historia

La Trituradora del Norte, equipo que jugaba muy bien y que trituraba a sus rivales a puro fútbol y goles, hizo historia no sólo en la provincia de Jujuy sino en todo el norte del país.

A principios de los 60, comienza la participación en los torneos de la Liga Jujeña de Fútbol, desde el ascenso y lo ganó en forma invicta, con un promedio de 4 goles por partido. Ese equipo era integrado por jugadores de la talla de “Tarzan” Apóstol, el “Loco” Testa, Zamudio, “Cúa Cúa” Herrera, Reinoso, “Lechuza” Callejo, el “Hacha Gonzáles”, Ludueña, Carrizo, Bareiro, Roberto Villagra, Villafañe, “Chiquitín” Pedernera, Catalani, “Chingolo” Bepre, Lazarte entre otros con la dirección técnica de Coluchi.

Inmediatamente luego de ascender en 1960, al año siguiente se consagra campeón de la Liga, destronando la hegemonía de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

De ahí en más, los encuentros entre Zapla y Gimnasia se transformaron en uno de los clásicos más importantes del norte argentino, llenando las canchas tanto de local como visitante.

En poco tiempo el equipo de Zapla se hace conocido en el norte del país con el famoso sobrenombre de “Trituradora del Norte”. Era un equipo temerario, ya que en los campeonatos argentinos de clubes siempre eliminaba a los salteños, transformándose en un rival eterno para equipos como Central Norte de Salta, entre otros.

A partir del año 69, empieza a jugarse el Torneo Nacional, donde Zapla fracasa en sus intentos de ascenso. En el año 1972 con la dirección del Coronel Emilio Fabrizzi, Zapla clasifica a los torneos organizado por AFA, el regional primero y después el tan ansiado Nacional. Contratan como técnico al "Piojo" José Yudica, junto a él llegaron caras nuevas como, Coronel, Romero, Pancho Ferraro, Cristofanelli, Andreuchi, los hermanos Feito, el "Cabezón" Meija, “Toro” Raffo, "El Loco" Confesor, "Motoneta" Gomes, Baigorria.

A mediados de los 70' se suman nombres importantes, como el “Negro” Aliers, Caballero, Zapata, “El Negro” Zalazar, el “Loco” Marongiu y el regreso de Villagra de San Martín de Tucumán, entre otros. Con ellos, comienza, a partir del año 69, a jugarse el Torneo Nacional, donde Zapla fracasa en sus intentos de ascenso, pero en el año 1972 y con la dirección del Coronel Emilio Fabrizzi, comienza la reestructuración total de su equipo. Fabrizzi quería hacer historia con el fútbol.

Zapla contrata al “Piojo” José Yudica, un técnico nuevo recién recibido y con un muy buen proyecto, que dejó conforme a la dirigencia.

Con Yudica llegan muchas caras nuevas como, Coronel, Romero, Diplacido, Pancho Ferraro, Sánchez, Cristofanelli, Andreuchi, los hermanos: Feito, el “Cabezón” Meija, Caputo, Toro, Raffo, “El Loco” Confesor, Luniz, “Motoneta” Gomes, Baigorria.

La primera prioridad del cuerpo técnico era ganar el campeonato liguista, y lo logra en el año 1973 en forma invicta, Zapla obtiene el 50% del pase para jugar la final para una plaza al torneo regional. En tanto, se juega un cuadrangular entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Talleres de Perico, Atlético Cuyaya y Atlético Gorriti, ganándolo Gimnasia y Esgrima de Jujuy, quien debe enfrentar en la final a Zapla. Se disputan dos encuentros donde empatan 0 a 0 y 1 a 1, se define por penales, convirtiéndose en héroe esa tarde, Miguel Feito por convertir su gol, y el “Loco” Coronel por atajárselo a “Bombacha” Salinas, desatándose una gran algarabía en el estadio y por toda la ciudad de Palpalá, ya que Zapla se clasificaba por primera vez a un torneo de AFA.

Otro logro destacado es el torneo triangular de verano disputado en Europa donde el equipo de la ciudad de Palpalá fue invitado a jugar contra el famoso F.C. Barcelona y el A.C. Milan. Cabe destacar que Altos Hornos Zapla se llevó la medalla de oro del torneo derrotando por penales a Barcelona y ganándole al Milán por 1-0.

Las décadas del 70 y el 80 fueron las mejores para el conjunto palpaleño, tanto deportiva como institucionalmente.

En torneos AFA

En el Regional, participa con gran éxito llegando a la final de la rueda de ganadores jugando con Central Norte, donde el cuervo clasifica a la primera final postergando al “merengue” que espera a Andino de la Rioja, para jugar y asegurarse el tan ansiado ascenso. Gana sus dos partidos y clasifican por primera vez a un torneo nacional en el año 1974.

El merengue se prepara para este torneo con ansias, y el pueblo lo acompaña para afrontar por primera vez en Palpalá un torneo con equipos de la primera de la AFA, El estadio se reacondiciona: se agregan cabinas de transmisión, se cambia el alambrado olímpico y el césped, se agrandas los vestuarios y se ponen los codos de las tribunas populares y se acondiciona la playa de estacionamiento.

Zapla jugó contra River Plate, Newell’s, Argentinos Juniors, Talleres de Cordoba, Jorge Newbery de Junín, Central Norte de Salta, Club Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza, entre otros.

En 1977/78, 1982/83 1984 y 1985 y el regional del 1981, siendo los nacionales del 1982 y 1985 los más destacados; ya que en el primero, realizó una decorosa campaña clasificando a los octavos de final y ganándole a Boca Juniors 2 a 0, con goles de Borneman y Zingariello en la primera rueda, integrando ese equipo jugadores como Guaymas, Ainsten, Di Gregorio, Borneman, Zingariello, Ansornaud.

Crisis económica

Altos Hornos Zapla cayó en la década del 90 en una profunda crisis económica producida, en parte, por la privatización de la fábrica de la ciudad. No solo el club Altos Hornos Zaplaera reconocido, sino Palpalá mismo era caratulado como la ciudad siderúrgica del país y uno de los bastiones de la Argentina. Pero todo su historia no fue alegría, el “merengue” sufrió durante toda la década del 90, ya que el principal sustento económico del club (Fabrica Altos Hornos Zapla) se había privatizado y había dejado de aportar al equipo. Esto implico que el club empieza a decaer, a punto de que estuvo a nada de desaparecer como institución, pero el amor de sus hinchas y socios pudo más. El sueño de Fabrizzi empieza a gestarse allá por el año 1972, Zapla clasifica a un torneo de AFA, el regional primero y después el tan ansiado Nacional.

Reconstrucción del club

Un famoso empresario, hincha y socio del club, de apellido Pederiva junto a otros socios se hicieron cargo del club para que su deceso no suceda. Esto también fue apoyado por una ley que se aprobó en el 1994 y que se lo devolvía al club con la intención de que se mejore las arcas. Terminaba el segundo milenio y Zapla renacía de sus cenizas, en lo deportivo volvía a clasificar a los torneos organizado por AFA (tras salir campeón de la Liga Jujeña), aunque no con mucha suerte. Estas participaciones era constante y en el 2004 el Consejo Federal organiza el famoso Argentino “B” VIP, en la zona de norte estaba equipos como San Martín de Tucumán, Central Norte de Salta o los equipos jujeños (Ledesmay Talleres de Perico).

Al año siguiente, otra nueva participación, pero con una floja campaña, Zapla debe jugar el repechaje para no descender con Trinidad de San Juan. La serie se juega a dos partidos, en Palpalá se impone el merengue por 1 a 0 y en San Juan, Trinidad le gana 2 a 1. La serie estaba igualada y se definía por penales, pero esta vez la suerte no lo acompañó, ya que perdió en los penales y descendió al Torneo del Interior.

Zapla naufragó por el Torneo del Interior durante 4 años, recién en el 2010 logró lo que todo Palpalá ansiaba, el ascenso al argentino “B”. Tras una buena campaña que lo depositó en la final del TDI frente a Teniente Origones (Córdoba), Palpalá era una revolución por el conjunto merengue, pero otra vez la suerte no acompañó. La primera final se jugó en córdoba y los locales la ganaron por 2 a 1, en Palpalá el resultado fue para el conjunto dirigido por Zingariello por 1 a 0 y otra vez se definía por penales como aquel repechaje para no descender. Pero otra vez los penales no lo acompañó y la fiesta fue para los cordobeses. El merengue jugó la promoción ganó del Torneo del Interior – Argentino B ante Real Arroyo Seco en la Provincia de Santa Fe. Con un parcial de 4 a 1 Zapla volvió a los certámenes afistas.

Al ascenso al Federal A

En 2014, luego de una excelente campaña en el Argentino B, el Consejo Federal decidió invitar a la institución a jugar el nuevo Torneo Federal A, donde se reeditaron viejos clásicos del norte.

Estadio

El estadio de la Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla se denomina Coronel Emilio Fabrizzi,3​ el mismo se encuentra en la calle Río de la Plata s/n de la ciudad de Palpalá. Fue uno de los estadios grandes del norte argentino, su capacidad es de 20.648 espectadores sentados; su capacidad total fue en un partido jugado con Talleres de Córdoba que alcanzó los 23.000 espectadores en las tribunas.