Perovic negó encubrir la muerte de Matías Puca

Pablo Perovic, el exfuncionario que está imputado por encubrimiento por la muerte en siniestro vial del joven humahuaqueño Matías Puca, se presentó ante el fiscal habilitado en feria Darío Osinaga, conoció causa de imputación, designó como abogado defensor al salteño Hernán Cúneo y declaró más de cuatro horas.

Perovic, antes de retirarse, dialogó con la prensa y negó categóricamente los hechos que se le endilga.

"Quiero expresar públicamente que no tengo ni tuve, ni yo ni ningún miembro de mi familia absolutamtemente nada que ver con este hecho. Hice mi declaración ya en el juzgado. Soy respetuoso de la Justicia. No tengo nada que ver ni con un vehículo ni con nada", dijo casi con la voz quebrada Perovic.

Sin dar lugar a contrapreguntas, además manifestó que "el perjuicio que me han causado a mi y a mi familia es tremendo. Niego absolutamente mi participación con este hecho. Me han metido en esta situación no sé por qué, no conozco los motivos. Me imputan como que estoy ocultando a alguna persona y no estoy ocultando a nadie, porque no tengo ninguna vinculación con el hecho y desconozco quién fue el autor del" mismo.

También dejó en claro que "nunca tuve un Chevrolet Agile, ni a mi nombre ni de allegados ni amigos ni padres de los amigos de mi hijo ni nadie que tenga ese vehiculo".

Además negó haber ido a una repuestera a pedir presupuesto o a comprar autopartes para un vehículo y dijo que todas las versiones se desprendieron de las redes sociales.

El fiscal de Investigación N° 4 Aldo Lozano había imputado por supuesto encubrimiento al extitular del Instituto de Seguros y ordenó que se allane su consultorio y su domicilio.

Los efectivos secuestraron material tecnológico como ser celulares, computadoras, tablets y pendrives, que fueron incorporados a la causa.

Matías Puca fue embestido de atrás el pasado 17 de septiembre por un vehículo Chevrolet Agile de color champagne y el conductor permanece prófugo al día de la fecha.