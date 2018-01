Video: Natacha Jaitt se presentó "ensangrentada" en Tribunales para denunciar a su "ex"

La gravedad de las denuncias de la mediática Natacha Jaitt y la inacción por parte de la Justicia, llevaron a la mediática a llevar al extremo sus reclamo para que su expareja sea detenido. Se trata de Luis Mauro Monte, un exnovio con el que estuvo cinco años, a quien acusó por violencia de género.

La mediática apareció en Tribunales empapada en pintura color rojo que simulaba ser sangre, una representación cruda de cómo terminará si es que el hombre no va preso. En diálogo con Crónica, exclamó: "Tengo que estar muerta para que acá hagan algo. Violó todas las restricciones. Está procesado y no está detenido. Estoy con policías en casa de civil que dan vueltas. Me atacó en la vía pública, en mi casa, en casas ajenas, en el trabajo. Me pegó una trompada y me tengo que operar la nariz".

"Declararon todos, ¿qué más quieren? El #NiUnaMenos es una mentira, no crean en nada. Vivo encerrada, yo, en vez de estar encerrado él. Yo no hice nada, lo único que hice fue tener empatía y las que tenemos empatía somos carne de cañón para la gente psicópata. Si lo notifican y no aparece, hay que meterlo en cana. Es un peligro para la sociedad. ¿Qué hace suelto?", se preguntó, flanqueada por su hermano, Ulises Jaitt.

Muy nerviosa, y al borde la histeria, según sus palabras, Natacha también contó que el caso lleva 2 años y medio y que se siente indefensa porque el hombre "es un mata policías". Recordó que tiene antecedentes penales; estuvo preso en la cárcel de Devoto por tráfico de drogas y tenencia de armas, y que aún así, está suelto. Está harta de vivir en fiscalías y de denunciar.

La mediática dijo también que los golpes y la violencia empezaron cuando ella descubrió los antecedentes. "Lo investigué porque le ví cosas raras. Yo no soy Mónica Farro y no expongo a mi familia. Y ahí le agarró el ataque, y me empezó a pegar y a golpear, a escondidas de mi familia, y los manipulaba a todos". Realizó al menos siete denuncias y al hombre le labraron varias restricciones de acercamiento, que sistemáticamente violó. Hace poco, la atacó en la vía pública durante la madrugada.

Por último, Jaitt le envió un mensaje directo al presidente, Mauricio Macri: "Yo y todas las mujeres vamos a terminar muertas. Te vas a quedar sin mujeres. Yo, que tanta fuerza hice para que ganara Cambiemos. ¿Para qué? Tiene más derechos el asesino, el golpeador, que la víctima. Ellos están más protegidos".