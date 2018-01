Ginóbili está quinto y se ilusiona con su tercer All-Star Game

Emanuel Ginóbili, escolta de los San Antonio Spurs, se encuentra quinto en la lista de jugadores (bases y escoltas) a 10 días del cierre de la votación del All-Star Game, juego que reúne -a través del voto de la gente- a los mejores jugadores de la NBA.

Desde la organización del tradicional partido informaron el primer conteo y Ginóbili, que hasta el momento recibió 231.460 votos, es superado por Stephen Curry (735.115 y Golden State Warriors), James Harden (602.040 y Houston Rockets), Russell Westbrook (438.469 y Oklahoma) y Klay Thompson (359.442 y Golden State Warriors).

El bahiense, campeón olímpico en Atenas 2004 y medallista de bronce en Beijing 2008, lleva una temporada en gran nivel, a pesar de sus 40 años, y es una de las figuras claves en San Antonio Spurs.

Además, "el pibe de 40" participó en las ediciones de 2005 como debutante (Rookie) y después repitió en 2011.

Hasta el momento, la votación de la Conferencia Oeste, y que incluye a los competidores de 'Manu' es la siguiente:



Stephen Curry (GSW) 735,115

James Harden (HOU) 602,040

Russell Westbrook (OKC) 438,469

Klay Thompson (GSW) 359,442

Manu Ginóbili (SAS) 231,460

Chris Paul (HOU) 174,343

Damian Lillard (POR) 148,622

Lonzo Ball (LAL) 120,817

Devin Booker (PHO) 91,562

Jimmy Butler (MIN) 88,009.

