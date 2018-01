Convocaron a una marcha por Matías Puca

La convocatoria es para el martes a las 18, en Plaza Belgrano. No se permitirán banderas ni manifestaciones políticas.

“Estrellas Amarillas” es una fundación dedicada a generar conciencia y hacer respetar normas de tránsito.

Ante las recientes repercusiones del caso de Matías Puca, desde la fundación "Estrellas Amarillas" convocaron a una marcha pacífica para el martes próximo, con el fin único de exigir justicia por las víctimas de siniestros viales.

"Decidimos hacer la convocatoria porque la mamá de Matías, Fabiola, integra la fundación y sabemos que hoy nos necesita porque están politizando el caso. Pero también lo hacemos por el resto de las familias del grupo que hace años está esperando justicia", expresó al respecto Julia Maigua, referente de "Estrellas Amarillas", quien mencionó que la iniciativa surgió debido a las noticias que surgieron en las últimas horas.

La marcha tendrá lugar el martes próximo a las 18, en la Plaza Belgrano de la ciudad capital, donde se espera la llegada de los integrantes de la fundación y familiares de víctimas. "Los familiares van a llevar las fotos de los seres queridos que hayan perdido y las remeras de Estrellas Amarillas. Vamos a instalar un gazebo y a contar nuestros casos porque queremos que la sociedad sepa, que hay madres y familias que están totalmente destrozadas por culpa de un asesino al volante", apuntó.

En esa línea, remarcó que la convocatoria no tiene ningún tinte político ni ideológico, por lo que no se permitirán banderas políticas ni personas que quieran generar disturbios. "No vamos en contra del Gobierno ni nada, es una marcha pacífica donde la persona que quiera hacer disturbio será totalmente apartada de la marcha", aseguró la referente de la fundación, a la vez que descartó que realicen algún tipo de presentación ante el Ejecutivo provincial, aunque instó a las autoridades a hacerse eso del reclamo.