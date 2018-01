Pedirán perpetua para Nahir Galarza

El caso de Nahir Galarza, la joven que asesinó a balazos a su ex novio, Fernando Pastorizzo, arroja novedades minuto a minuto. Luego de conocerse que la acusada no tenía rastros de pólvora en sus manos y que la Justicia analiza un video de la madrugada del crimen, los padres de la víctima decidieron convocar a dos abogados para presentarse como querellantes, con el objetivo de apuntalar la investigación.

De esta manera, el abogado Sebastián Arrechea – representante de Gustavo Pastorizzo (padre de la víctima)- y Rubén Virué, asistiendo a Silvia Mantegazza (la mamá de Fernando), se presentarán hoy en los tribunales de Gualeguaychú. La decisión de la familia de intervenir en el expediente no obedece a una disconformidad con la labor llevada adelante por el fiscal Sergio Rondoni Caffa, sino contrarrestar la estrategia de la defensa de Nahir Galarza, que instaló la idea de que el asesinato fue consecuencia de una relación enfermiza, en la que la joven fue víctima de violencia de género.

"Aún no tenemos toda la información, ya que no estamos legalmente constituidos, y si bien la gran mayoría de los casos en los cuáles intervine como defensor, en esta oportunidad el padre de Fernando me convocó para asistirlo legalmente. Realizaremos los trámites administrativos en Gualeguaychú y luego, seguramente, acompañaremos en un todo el trabajo del fiscal, como la postura acusatoria", adelantó Arrechea al diario UNO de Entre Ríos. "Lo que me interesa por sobre manera es mantener la calificación legal y los agravantes, para de esa manera sostener la pena máxima", resaltó.

El letrado anticipó que el objetivo es enfrentar la estrategia de la defensa que intenta por todos los medios atenuar la posible pena máxima. Para Arrechea, quieren que la calificación sea de homicidio simple para que de esa manera se discuta una condena que parte de los ocho años. "Para el abogado de la defensa sería un golazo que se le quiten los agravantes y es por ello que en su estrategia despliega toda esa serie de hipótesis, que no comparto, pero que las respeto", aclaró.

Víctor Rebosio, el abogado de Nahir, quiere fortalecer la idea de que su clienta actuó en el marco de una legítima defensa o bien bajo una emoción violenta.

Respecto a la afirmación de Rebosio, quien dijo que Galarza no es la autora del crimen porque el resultado de dermotest dio negativo, Arrechea dijo que se trata de "una afirmación bastante grotesca y apresurada, porque todos sabemos cómo se pueden eliminar los rastros de pólvora de las manos". En ese sentido, añadió: "por lo pronto, tengo los dichos del padre de la víctima que me dijo había una relación de novios muy turbulenta, con idas y venidas y dónde Fernando era víctima de la violencia permanente de Nahir".

En cuánto a la prisión preventiva, adelantó: "Si se extiende la investigación, vamos a reclamar con el fiscal el mantenimiento de la prisión preventiva en la comisaría del Menor y la Mujer. Sabemos que es un lugar adecuado, lo que sí vamos a rechazar de plano es el posible pedido de la prisión domiciliaria con el uso de tobillera electrónicas, porque entendemos que en esas condiciones se podría afectar la propia causa".

Virué, el abogado de la mamá del joven asesinado y ex secretario de Justicia de la provincia, adelantó su estrategia. "Me reuní con la señora y luego hice un pedido de copias del expediente para conocer en profundidad la causa y luego sí constituirme como querellante. Lo que le dije a la madre sobre el hecho, es que debemos trabajar en buscar la verdad, para lo cual si se confirma lo que se conoce hasta el momento, obviamente pediremos la pena máxima para la muchacha que se encuentra detenida", dijo.

Un tiro por la espalda, la causa de la muerte

El informe preliminar de la autopsia realizada en la morgue judicial reveló que el primer disparo lo recibió por la espalda fue lo que le ocasionó la muerte a Pastorizzo.

De acuerdo con el examen, el cuerpo presenta en la región posterior del tórax derecho dos heridas contuso-penetrantes. Y tiene otras dos -de iguales características– en la región anterior del tórax derecho. La conclusión preliminar es que "estas heridas se corresponderían a orificio de entrada y salida por herida de arma de fuego, en total de dos, una de ellas produjo lesión bronco-pulmonar derecha, produciéndose el deceso".

"Según la pericia, son dos disparos, uno por atrás y uno por delante", explicó Horacio Dargainz, otro de los abogados de la acusada.